Tại sao cơ thể đổ mồ hôi nhiều?

Khi cháu mặc áo phông thường có mùi hôi khó chịu, nhưng phải ở sát mới ngửi thấy. Lúc cháu cởi trần cũng đổ mồ hôi nhiều nhưng không có mùi. Cháu rất ngại khi giao tiếp với mọi người. Xin hỏi bác sĩ, có cách nào chữa được bệnh này không? Cháu cảm ơn. (Sơn).

Theo bạn mô tả trên, rất có thể đó là dấu hiệu của chứng tăng tiết mồ hôi (hyperhidrosis) do rối loạn thần kinh thực vật, cường giao cảm gây nên. Tình trạng này thường khởi phát ở thanh thiếu niên đang trong độ tuổi đến trường, có xu hướng di truyền theo gia đình. Đến khi bạn ở tuổi trưởng thành, mồ hôi tay có thể đi kèm với tình trạng ra mồ hôi tại nhiều vị trí khác như vùng nách, đầu mặt và bàn chân.

Mồ hôi ra nhiều hơn khi bạn bị căng thẳng, giận dữ hay sợ hãi quá mức.

Ngoài ra, đổ mồ hôi quá mức cũng có thể là triệu chứng khởi phát một số bệnh lý như:



- Cường giáp: Tuyến giáp hoạt động quá mức làm tăng tốc độ trao đổi chất, đốt cháy nhiều calo hơn tạo ra nhiều nhiệt và thoát nhiều mồ hôi hơn. Lúc này, ngoài mồ hôi bạn sẽ có một số biểu hiện khác đi kèm như run tay, tim đập nhanh, hay hồi hộp, trống ngực, mắt lồi, gầy sút cân nhanh trong khi ăn rất nhiều...



- Thiếu hụt vitamin và khoáng chất như kẽm, vitamin D hay canxi: Sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn chứa các chất bảo quản có thể dẫn đến thiếu hụt một số vitamin và khoáng chất gây đổ mồ hôi tay.



- Nhiễm độc: Trong cuộc sống hàng ngày, cơ thể của chúng ta tiếp xúc với các chất độc từ thực phẩm, nước và không khí. Khi các chất độc này ảnh hưởng đến cơ thể, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng việc tiết nhiều mồ hôi nhằm đào thải một phần cặn bã và chất độc ra bên ngoài. Đây cũng là lý do khiến tay ra nhiều mồ hôi.



- Tăng tiết mồ hôi thứ phát do mắc các bệnh nhiễm trùng như lao phổi, u tuyến yên, thiếu máu bất sản, bỏng lạnh do nhiệt độ quá thấp...



Bạn nên đến bệnh viện khám để xác định rõ nguyên nhân. Dựa vào kết quả chẩn đoán, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể về phương pháp điều trị. Nếu do rối loạn thần kinh thực vật mà dùng thuốc không hiệu quả, bác sĩ có thể cân nhắc đến biện pháp phẫu thuật cắt hạch thần kinh giao cảm.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Phước Pha

Giám đốc chuyên môn

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn