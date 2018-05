Tại sao đau ngực trước kỳ kinh

Những bệnh lý cần nghĩ đến khi đau ngực

Đau ngực trước kỳ kinh là bình thường với nhiều phụ nữ, bởi đó là một phần của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS). Hội chứng này cũng bao gồm đau bụng dưới, thay đổi tâm trạng và mất ngủ.



Chỉ trong số ít trường hợp, nhìn chung diễn ra trong những năm đầu có kinh nguyệt, phụ nữ có thể thấy ngực đau dữ dội.

Ảnh: boldsky.

Lý do chính của chứng đau ngực là do tăng tiết tố estrogen, hormone nữ, dẫn tới cứng các mô ở ngực và do đó làm ngực cương lên. Tình trạng này hay diễn ra vào ngày thứ 21 của chu kỳ kinh, hoàn toàn bình thường và không có gì đáng báo động, trừ khi ngực đau dữ dội.

Sau khi kết hôn, một số phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai. Khi dừng thuốc, do hormone thay đổi đột ngột, những phụ nữ này cũng sẽ bị đau ngực. Đây là điều hoàn toàn bình thường sau thời gian thường xuyên dùng thuốc nhưng lại dừng đột ngột. Nếu phát hiện có dấu hiệu khác bất thường, bạn có thể đi khám tại các phòng khám phụ khoa.

Thừa cân và lối sống không hợp lý cũng là một lý do gây đau ngực. Tuy nhiên, dạng đau này không gây ảnh hưởng lớn. Để giảm đau, bạn có thể ăn các thức ăn không chứa chất béo và dầu. Uống nhiều nước cũng giúp giảm đau khá hiệu quả.

Những cô gái đang trong độ tuổi phát triển có thể rất hay bị đau ngực khi mới bắt đầu có kinh. Do đó các bạn gái không nên lo lắng khi có những triệu chứng này.

Khánh Vy (Theo boldsky)