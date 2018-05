Tại sao khi uống rượu có người mặt đỏ hoặc tái

3 tư thế ngủ khi say rượu gây nguy hiểm / Rượu vang đỏ và việt quất là 'siêu phẩm tình dục'

Theo Healh Sina, Tết là dịp mọi người cùng nhau tụ họp ăn uống và nhâm nhi vài chén rượu. Trên bàn ăn, những người đỏ mặt thường bị ép uống thêm rượu vì đám đông cho rằng dấu hiệu mặt đỏ sau khi uống rượu chứng tỏ tửu lượng cao. Quan niệm này được các bác sĩ cho là không đúng. Bác sĩ Mã An Lâm, Chủ nhiệm khoa Lây nhiễm, Bệnh viện Trung Nhật (Trung Quốc) khẳng định mặt đỏ hay tái sau khi uống rượu không liên quan đến tửu lượng.

Bác sĩ Lâm giải thích, sau khi uống rượu, trên 90% ethyl alcohol sẽ chuyển hóa thành ethanol rồi chuyển hóa tiếp thành axit acetic, sau đó thải ra ngoài. Những người mặt đỏ sau khi uống rượu là do tốc độ phân giải thành ethanol trong máu diễn ra hơi nhanh, khiến ethanol tích tụ làm cho mao mạch phình lên, xuất hiện tình trạng mặt đỏ. Ngược lại, người mặt tái sau khi uống rượu là do tốc độ ethanol phân giải thành axit acetic chậm, làm cho mạch máu co lại, máu cung cấp ít, sắc mặt tái đi.

Tóm lại mặt đỏ hay tái khi uống rượu hoàn toàn không liên quan đến tửu lượng. Bác sĩ Lâm cho rằng tửu lượng của một người không phải mang tính ổn định mà còn có mối quan hệ mật thiết với trạng thái tinh thần và sức khỏe của họ. “Một số người bình thường uống cả chục ly rượu không xỉn, nhưng khi uống rượu giải sầu lại nhanh chóng say mèm. Ngược lại một số người tửu lượng bình thường nhưng gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái thì tửu lượng tăng lên”, bác sĩ nói.

Gần đây, Bệnh viện Trung Nhật tiếp nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết não hoặc tim thiếu máu do uống quá nhiều rượu. Hầu hết họ ở tuổi trung niên, vì tự tin mình có tửu lượng cao nên uống thoải mái mà không biết rằng sức khỏe cơ thể không còn như thời thanh niên, thậm chí đã mắc nhiều chứng bệnh mạn tính. Do vậy bác sĩ cảnh báo: “Tửu lượng của bạn có tốt hay không thì cũng nên uống có chừng mực. Uống rượu khi cơ thể mệt mỏi sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về tim, não”.

Thi Trân