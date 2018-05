Tại sao mỗi lần lên đỉnh lại đau đầu?

Cứ 5 đàn ông thì có một người giả vờ lên đỉnh / Muốn lên đỉnh đồng thời với chồng

Cô ấy nói thấy đau buốt hai bên thái dương. Chúng tôi cảm thấy rất lo lắng. Không biết tình trạng này có nguy hiểm không và cần làm gì? (Tran Tri)

Ảnh minh họa: Santabanta.com.

Trả lời:

Chào anh,

Hiện tượng đau đầu khi lên đỉnh được gọi là “chứng đau đầu liên quan đến hoạt động tình dục”, xảy ra trước hoặc ngay khi đạt cực khoái.

Nếu vợ anh bị đau đầu sơ cấp (xuất hiện khi “hành sự”, không do nguyên nhân nào khác) thì có thể là do sự co giãn ở vùng cơ cổ, hàm, da đầu khi “yêu” hoặc tăng huyết áp, nhịp tim đột ngột khi đạt cực khoái. Nếu đau đầu thứ cấp (do các hoạt động tình dục) có thể là dấu hiệu cảnh báo về tình trạng sức khỏe có vấn đề (như phình động mạch hoặc xuất huyết…).

Trong trường hợp vợ anh, có thể do bà xã có cảm xúc quá mạnh mẽ trước khi lên đỉnh dẫn đến bị co mạch, thiếu máu nên não, gây đau đầu. Tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp có liên quan tới các bệnh về thần kinh, tim mạch, nhất là ở độ tuổi của anh chị.

Tốt nhất, anh nên đưa bà xã đi khám, đặc biệt là chuyên khoa thần kinh, tim mạch để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe, loại trừ các bệnh nguy hiểm.

Chúc anh chị vui, khỏe.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Trung tâm y khoa Thái Hà, Hà Nội