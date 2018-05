Tài tử Hollywood thú nhận bị ung thư lưỡi do oral sex

Ung thư vòm họng do oral sex tăng nhanh / Nguy cơ bệnh lậu họng do oral sex

Michael Douglas lthừa nhận căn bệnh của mình và giải oan cho vợ. Ảnh: The Guardian.

Trả lời trên CNN, Michael Douglas đính chính rằng ông bị ung thư lưỡi chứ không phải ung thư vòm họng như tuyên bố trước đây. Ông thú thật bao năm qua phải che giấu căn bệnh của mình vì sợ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp. Các bác sĩ cảnh báo nếu công chúng biết Douglas bị ung thư lưỡi, phải phẫu thuật cắt bỏ một phần lưỡi và xương hàm thì sẽ chẳng còn ai thuê ông đóng phim. Khi đó con đường diễn xuất của tài tử ắt phải dừng lại.

Năm 2013, trong một phỏng vấn trên The Guardian, nam diễn viên từng giành 2 giải Oscar khẳng định căn bệnh ung thư vòm họng của ông là kết quả của tình trạng nhiễm Human Papilloma virus (HPV), hệ lụy của sở thích quan hệ đường miệng. Sau chia sẻ đó, Michael Douglas cảm thấy hối tiếc khi gây ra những phiền phức làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vợ là nữ minh tinh Catherine Zeta-Jones.

Từ sau tuyên bố trên, khám giả và fan hâm mộ đã quy trách nhiệm rằng chính Catherine Zeta-Jones đã lây bệnh ung thư cho Michael Douglas. Áp lực dư luận ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống riêng của nữ minh tinh và gia đình. Cũng vì chuyện này, hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã nảy lửa.

"Tôi rất yêu Catherine, hơn cả những gì tôi có. Tôi thật sự cảm thấy tội lỗi khi việc thừa nhận nguyên nhân bệnh tật của mình làm ảnh hưởng đến người khác", Michael thú thật. Ông nói rằng chỉ nghĩ đơn giản khi cả hai vợ chồng cùng đối mặt và giải quyết vấn đề thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn, không ngờ Catherine Zeta-Jones lại xem sự việc này là rất nghiêm trọng.

Các chuyên gia y tế cho biết có 3 yếu tố gây bệnh ung thư lưỡi gồm nhiễm HPV, hút thuốc lá và uống rượu. Douglas có cả 3 hành vi nguy cơ liên quan đến các yếu tố gây bệnh này. Dù vậy, ngôi sao phim The star of Basic Instinct và Fatal Attraction chia sẻ rằng cách nhìn của bản thân về thế giới hoàn toàn khác so với trước kia, đặc biệt từ lúc ông hồi phục sau một thời gian trị liệu ung thư lưỡi. Bác sĩ thông báo sau 6 tháng điều trị, đến nay căn bệnh ung thư chưa tái phát.

Ông nói: "Tôi rất hạnh phúc vì còn sống. Thật phấn chấn khi thấy mình như được tái sinh một lần nữa. Tôi nhìn mọi thứ với khía cạnh khác. Tôi hiểu được giá trị của hôn nhân, gia đình, những đứa trẻ và nhìn mọi thứ trở nên sáng sủa, lạc quan hơn".

