Thai phụ nào có nguy cơ gặp tai biến vỡ tử cung

Vỡ tử cung vì có thai tại vết mổ đẻ cũ / Những tai biến nguy hiểm trong quá trình sinh nở

Theo bác sĩ Nguyễn Cảnh Chương, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết, trong 3 tháng cuối thai kỳ và quá trình chuyển dạ, mẹ bầu dường như phải đối diện với rất nhiều các biến chứng nguy hiểm nếu không biết cách phòng tránh và ngăn ngừa. Vỡ tử cung vẫn là một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm nhất de dọa tính mạng của mẹ và trẻ.

Bác sĩ cấp cứu cho sản phụ bị vỡ tử cung. Ảnh: N.P

Vỡ tử cung có 2 dạng là vỡ tử cung trong thời kỳ mang thai và vỡ tử cung trong khi chuyển dạ. Đối với trường hợp vỡ tử cung trong thời kỳ mang thai thường xảy ra ở những người có tử cung bất thường, dị dạng bẩm sinh, khung xương chậu của người mẹ và thai không tương xứng, hoặc những người có vết sẹo trong tử cung do mổ đẻ trước đó.

Đối với trường hợp vỡ tử cung trong quá trình chuyển dạ thường xảy ra ở những người có ngôi thai bất thường, thai to, chất lượng tử cung kém hoặc cũng có thể do bác sĩ cho dùng thuốc tăng co bóp tử cung quá liều dẫn đến vỡ tử cung. Bác sĩ nhấn mạnh, trường hợp vỡ tử cung trong quá trình chuyển dạ là nguy hiểm hơn cả.

Ngoài những lý do trên, một số sản phụ bị vỡ tử cung là do sang chấn. Bệnh viện Phụ sản hà Nội đã từng tiếp nhận sản phụ nhập viện trong tình trạng vỡ tử cung do chính người chồng hành hung, đạp chân vào bụng.

Mẹ bầu nên cảnh giác với tai biến vỡ tử cung trong quá trình mang thai khi thấy đau bụng dữ dội kèm theo hoa mắt, chóng mặt. Đặc biệt, máu đỏ tươi chảy ra từ âm đạo thì nên đến bệnh viện cấp cứu càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Chương cho biết, cách xử lý tai biến vỡ tử cung là mổ để lấy thai và tùy vào mức tổn thương của tử cung có thể khâu vết rách, trường hợp xấu nhất thì phải cắt bỏ toàn bộ tử cung để cứu lấy người mẹ.

Việc thai phụ tự phòng tránh khỏi tai biến vỡ tử cung là không thể. Cách duy nhất để tránh tai biến này là mẹ bầu cần hợp tác với bác sĩ bằng cách đi khám đúng lịch trình. Khi đó, bác sĩ sẽ đánh giá đúng tình hình phát triển của thai nhi và sức khỏe của người mẹ để chủ động can thiệp.

Linh Nga