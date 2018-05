Thận trọng khi dùng thuốc giảm cân

Đọc được thông tin quảng cáo hấp dẫn với cam kết có thể “giảm cân cấp tốc” trên mạng, chị Thanh Hằng, nhân viên trực điện thoại của một tổng đài tại TP HCM đi mua một hộp thuốc với giá 150.000 đồng về dùng thử.

Uống hết hộp đầu tiên, giảm được 2 kg, chị Hằng vui mừng mua thêm về dùng với hy vọng sớm lấy lại được vóc dáng thon thả như thuở chưa bầu bì sinh nở. Một thời gian, chị bắt đầu hoa mắt, ù tai và còn bị tụt huyết áp.

"Nghề của mình phải ngồi một chỗ cả ngày, buổi tối về còn phải phụ chồng trông coi cửa hàng, ít khi có thời gian tập thể dục nên trông đợi vào mấy loại thuốc giảm cân nhanh. Lúc đi khám sức khỏe, mình mới biết nhiều chị em vì lạm dụng thuốc giảm cân mà bị suy dinh dưỡng cấp độ nặng, trầm cảm, thậm chí ảnh hưởng đến tim sau khi ngưng thuốc", chị Hằng tâm sự.

Tập thể dục mỗi ngày để giúp cơ thể thon thả, khỏe mạnh. Ảnh: lowercholesterolnow

Thảo My, sinh viên một trường đại học tại quận 1, TP HCM, cũng gặp không ít rắc rối với thuốc giảm cân. "Thấy trên mấy diễn đàn các bạn kháo nhau loại thuốc có thể giảm cân nhanh 7-8 kg trong 10 ngày, mình ham quá nên mua về dùng", My cho biết. Như nhiều trường hợp khác, khi uống loại thuốc không rõ nguồn gốc này xong, My bị rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến kinh nguyệt, rụng tóc, làm giảm sút sức khỏe rõ rệt.

Trong quá trình uống, My thường xuyên mệt mỏi, không tập trung học hành hay làm việc gì được nên phải dừng thuốc. "Mình chuyển qua tập thể dục và ăn uống điều độ chứ không dám dùng thuốc nữa. Dù sao thì thà béo khỏe béo đẹp còn hơn là tự hành hạ bản thân như trước", My cho biết thêm.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc giảm cân để đáp ứng nhu cầu "mình hạc xương mai" của chị em. Thông thường, nhiều loại thuốc giảm cân thực chất là thuốc gây chán ăn, một số loại thuốc còn hút nước làm người uống có cảm giác đầy bụng, không muốn ăn uống, làm chậm vận chuyển thức ăn qua dạ dày, giảm hấp thụ chất béo để nhanh sụt cân...

Việc tự ý sử dụng các thuốc giảm cân không theo hướng dẫn của bác sĩ có thể dẫn đến tiêu chảy kéo dài, suy nhược cơ thể, dùng lâu dài có thể ảnh hưởng đến thần kinh, huyết áp, gây trầm cảm, phải lệ thuộc vào thuốc..., ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống người uống thuốc.

Bác sĩ CK II Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM khuyên không nên tự ý uống thuốc giảm cân, vì đa số các loại thuốc chỉ có thể giảm cấp tốc và sẽ nhanh chóng tăng cân trở lại.

Theo bác sĩ Diệp, người béo phì cần ăn uống đúng cách và quan trọng là có chế độ vận động hợp lý. Cần ăn đúng 3 bữa, tuyệt đối không được bỏ buổi sáng. Nên ăn sáng và ăn trưa no, buổi tối nên ăn đói và cố gắng sắp xếp công việc để không ăn tối sau 20h.

Thông thường, trong chế độ ăn cần bổ sung đủ 4 nhóm chất, mỗi nhóm chất cần ưu tiên những loại thực phẩm riêng. Trong nhóm chất đạm, nên ăn tôm, cá, đậu hũ, giảm thịt bò và thịt lợn. Với nhóm chất rau, nên ăn nhiều rau xanh, hạn chế các loại củ (khoai tây, khoai mỡ, khoai sọ…). Với nhóm chất béo, cần cắt giảm lượng chất béo, hạn chế các món chiên, xào, quay, nướng, không nên ăn da và các món ăn từ phủ tạng động vật.

Béo phì là nguyên nhân gây nên nhiều loại bệnh như dễ mắc các bệnh: tăng mỡ trong máu, bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh về khớp,hô hấp, gan, mật, ung thư…, giảm tuổi thọ trung bình từ 6 đến 8 năm. Việc giảm cân để có trọng lượng hợp lý và hạn chế các bệnh do béo phì gây ra là rất cần thiết. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tự động dùng các loại thuốc giảm cân để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Những lời khuyên hữu ích phòng chống béo phì:

- Nên ăn thịt nạc, cá, hải sản, đậu hũ, uống sữa không béo, không đường.

- Hạn chế ăn da, óc, tim, gan, cật.

- Thay các món quay, chiên, xào bằng các món luộc, kho, hấp.

- Ăn thức ăn có nhiều chất xơ như rau, củ, trái cây ít ngọt.

- Ăn nhiều vào buổi sáng, giảm vào buổi chiều. Buổi tối hạn chế ăn trước khi đi ngủ.

- Ăn đều đặn, không bỏ bữa. Chỉ ăn khi thực sự đói, nên ăn chậm, nhai kỹ.

- Hạn chế dự trữ sẵn và sử dụng nước ngọt, rượu bia.

- Thường xuyên theo dõi cân nặng.

- Tập thể dục thường xuyên, vừa sức (khoảng 30-60 phút một ngày). Đi bộ là hình thức vận động hiệu quả cho mọi người, trung bình nên đi 7.000-10.000 bước mỗi ngày.

Lê Phương