Thảo dược giúp chị em khỏe và đẹp hơn

Dưới đây là một số lại thảo mộc rất có ích cho sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ:

Thảo mộc giúp tăng cường sức khỏe

Tuy là những cây cỏ thường gặp và gần gũi quanh nhà nhưng thảo mộc lại có tính an toàn cao và mang lại nhiều công dụng kỳ diệu, độc đáo. Hoa cúc, la hán quả và tiên thảo (thạch đen, sương sáo) là những thảo mộc phổ biến và được sử dụng nhiều trong Đông y. Ngoài ra, cam thảo, hoa mộc miên, hạ khô thảo, hoa sứ đỏ, bung lai, hoa kim ngân cũng là những nguyên liệu quý, có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe.

Trong đó, hoa cúc có tác dụng tán phong giáng hỏa, thanh nhiệt, giải độc, bổ não, cân bằng âm dương của can, giúp khí huyết lưu thông, làm dịu căng thẳng thần kinh, mang lại giấc ngủ sâu hơn. La hán quả trị nóng, bứt rứt trong người, hơi thở nóng, giúp cơ thể thư thái, chữa ho, viêm phế quản cấp, khản tiếng, chống ôxy hóa.

Quen thuộc hơn là tiên thảo (một tên gọi khác của món thạch đen, sương sáo), hạ khô thảo, hoa kim ngân và hoa mộc miên (hay còn gọi là hoa gạo). Những thảo mộc này có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu, giải độc, tiêu viêm...

Thảo mộc rất hiệu quả trong việc làm đẹp, duy trì tuổi thanh xuân. Ảnh minh họa.

Cam thảo, loại cây được dùng trong khoảng 90% các bài thuốc Đông y và hoa sứ đỏ (hay còn gọi là đản hoa) giúp bổ tỳ vị, nhuận phế, thanh nhiệt giải độc, điều hòa các vị thuốc. Bung lai (còn gọi là Chua kè, Cò kè, Mé) trị cảm lạnh, đau đầu, tiêu hoá kém, trướng bụng, tiêu chảy, viêm gan. Khoa học cũng đã chứng minh, những người sử dụng nhiều các sản phẩm thảo mộc từ tự nhiên luôn có sức đề kháng tốt và khỏe mạnh hơn. Bởi trong thảo mộc có rất nhiều thành phần tạo ra chất làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Hơn nữa, vì có nguồn gốc từ thiên nhiên nên việc sử dụng chúng rất an toàn.

Thảo mộc giúp làm đẹp

Bên cạnh công dụng chữa bệnh, thảo mộc còn có hiệu quả trong việc làm đẹp, đặc biệt là chăm sóc làn da và vóc dáng, giúp tinh thần thoải mái, xua tan áp lực, từ đó giữ gìn tuổi thanh xuân. Với công dụng giải nhiệt, lọc gan, thảo mộc giúp cơ thể đào thải chất độc hiệu quả và giảm mụn, lưu thông khí huyết giúp làn da hồng hào, mịn màng mà không cần tới mỹ phẩm. Tuy nhiên, việc sử dụng thảo mộc phải cần chú ý đến khâu chọn lọc và chế biến sao cho đảm bảo sạch sẽ, không ẩm mốc và chế biến đúng cách để các dược tính của chúng không bị mất đi.

Trà thảo mộc có nhiều công dụng trong chữa bệnh và tăng cường sức khỏe. Ảnh minh họa.

Bên cạnh thảo mộc, trà cũng là loại nước uống bổ dưỡng do chúng có chứa 20% tannin - chất có tác dụng làm săn chắc da, có tính sát khuẩn, cùng một số vitamin B1, B2, C. Do đó, trà khi được kết hợp với các loại thảo mộc trên sẽ tăng hiệu quả đối với cơ thể người dùng.

Uống trà thảo mộc mỗi ngày giúp cơ thể đào thải chất độc một cách hiệu quả, giảm mụn và các vấn đề về da, từ đó có được một làn da mịn màng hơn. Những chất chống ôxy hóa bên trong trà thảo mộc có khả năng trung hòa các gốc tự do - những phân tử xuất hiện một cách tự nhiên có thể gây hại cho tế bào khỏe mạnh khác trong cơ thể. Thức uống này còn giúp giảm khả năng hấp thụ mỡ cũng như đốt cháy năng lượng trong cơ thể, từ đó giúp chị em có được một vóc dáng thon gọn.

Trà thảo mộc giúp xua tan căng thẳng, mệt mỏi. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, hoạt chất EGCG trong trà sẽ đào thải những gốc tự do gây hại, giữ lại hoạt chất tốt giúp phụ nữ phòng chống bệnh tật, làm chậm lão hóa để kéo dài tuổi thanh xuân, giãn mạch máu, hạ huyết áp, giảm mỡ trong máu, làm dịu căng thẳng thần kinh, mang lại giấc ngủ ngon. Hương thơm dịu dàng, tinh tế của những loài hoa thảo mộc sẽ giúp chị em giảm căng thẳng công việc, lo toan gia đình, xoa dịu nếp nhăn, từ đó duy trì sức khỏe và vẻ đẹp cho cơ thể.

