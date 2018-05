Thiếu máu sinh lý và bệnh lý ở trẻ sơ sinh

Phản xạ thông thường ở trẻ sơ sinh / Cẩn trọng với chứng vàng da ở trẻ sơ sinh

Trả lời:

Ở trẻ nhũ nhi (dưới 1 tuổi) có tình trạng thiếu máu sinh lý, biểu hiện bằng lượng hồng cầu thấp hơn trẻ lớn một chút. Có nhiều nguyên nhân gây thiếu máu sinh lý. Thứ nhất ở tuổi này các cơ quan tạo máu có sự thay đổi: Gan lách là cơ quan tạo máu chủ yếu trong thời kỳ bào thai sẽ được thay thế bằng tủy. Thứ hai, hemoglobin là yếu tố quan trọng trong cấu tạo hồng cầu, giúp hồng cầu chuyên chở oxy, cũng đang thay đổi dần để đi đến hoàn chỉnh.

Kế đến, ở tuổi này trẻ cũng bắt đầu làm quen với chế độ ăn dặm với thức ăn đặc dần và đủ 4 nhóm thực phẩm (bột, dầu, đạm, rau) thay thế từ từ cho chế độ ăn bằng sữa. Do đó, trẻ dễ thiếu các chất cần thiết cho việc tạo máu do khả năng tiêu hóa, hấp thu các chất chưa hoàn chỉnh (chất sắt, chất đạm, acid forlic…).

Tình trạng thiếu máu sinh lý ở trẻ chỉ nhẹ, không ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Trẻ vẩn có thể ăn bú tốt, chơi, vân động, phát triển bình thường. Thông thường sau 2 tuổi, nếu trẻ có chế độ dinh dưỡng đúng, tình trạng thiếu máu này sẽ hết.

Đối với các trường hợp thiếu máu bệnh lý, trẻ sẽ có các dấu hiệu của bệnh thiếu máu. Cụ thể là trẻ biếng ăn, ít chơi, mau mệt khi vận động, khó thở, đánh trống ngực khi gắng sức, khó ngủ, ít tập trung. Bé có thể than nhức đầu, chóng mặt, ù tai. Nhìn lòng bàn tay thấy nhạt màu, móng tay nhạt...

Thiếu máu có rất nhiều nguyên nhân, do đó về điều trị thiếu máu trước hết cần tìm xem trẻ thiếu máu do nguyên nhân gì, nguyên nhân đó có chữa được không…Ví dụ trẻ thiếu máu do thiếu sắt thì cần điều chỉnh chế độ ăn sao cho đảm bảo cung cấp đủ chất sắt cho trẻ, đồng thời uống chất sắt bổ sung tình trạng thiếu máu thiếu sắt sẽ khỏi.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Bích Liên

Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1