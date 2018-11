Thói quen 'ăn cho hai người' của mẹ bầu gây hại cho trẻ nhỏ

Trái với suy nghĩ truyền thống “ăn để nuôi hai người”, một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Diabetologia cho biết, ăn quá nhiều hoặc quá ít trong thời gian mang thai có thể gây những ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi.

Theo Independent, sau khi tiến hành phân tích 905 cặp mẹ-con tại Hồng Kông và so sánh với cân nặng khuyến cáo của Viện Y học Hoa Kỳ (Institute of Medicine), các nhà khoa học nhận thấy việc tăng cân quá mức trong thai kỳ có thể gia tăng nguy cơ bị kháng insulin và huyết áp cao ở trẻ. Các em bé này cũng dễ bị mắc sốt rét và các bệnh liên quan đến tim mạch hơn do chỉ số BMI vượt quá mức bình thường.

Những ảnh hưởng tương tự cũng xảy ra đối với mẹ bầu tăng cân ít hơn khuyến cáo của IOM.

Tăng quá 15 cân trong khi mang thai sẽ gây bệnh cho cả mẹ và con. Ảnh: The Independent.

Theo IOM, phụ nữ mang thai chỉ nên tăng khoảng 15kg so với trước khi có bầu. Trong số phụ nữ tham gia nghiên cứu, có đến 41% tăng quá cân và 17% tăng ít cân.

Trưởng nhóm nghiên cứu - Giáo sư Wing Hung Tam nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải giúp mọi người nhận thức được tác động của việc tăng cân quá mức trong thai kỳ và xóa bỏ tư tưởng “ăn cho hai người”. Ông nói: “Khi mang thai, người mẹ cần phải nạp thêm 300 calo mỗi ngày. Cái người mẹ cần là một chế độ ăn uống cân bằng đáp ứng các yêu cầu đó với vi chất dinh dưỡng đầy đủ. Mẹ bầu cũng cần tập thể dục để tránh tăng cân quá mức.”

Mặc dù nghiên cứu chỉ tập trung vào các tác dụng xấu đối với trẻ, giáo sư Hung Tam cũng lưu ý rằng tăng cân quá mức trong thai kỳ cũng làm tăng nguy cơ đái tháo đường thai kỳ ở mẹ.

Ngọc Khuê