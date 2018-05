Thứ trưởng Bộ Y tế: ‘Không sản phẩm nào bằng sữa mẹ’

Sữa mẹ - 'văcxin' quý bị bỏ phí / Chuỗi ngày xin sữa nuôi con của ông bố đơn thân

Phát biểu tại họp báo nhân Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ tại Hà Nội sáng 1/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng trong cuộc sống đầu đời của trẻ không gì quý bằng sữa mẹ. Rất nhiều hãng sản xuất đã cố gắng tìm nguồn sữa để thay thế sữa mẹ bằng tất cả các loại sản phẩm. Tuy nhiên, đến nay và hàng trăm năm sau không có sản phẩm nào có thể thay thế hoàn toàn được sữa mẹ.

Theo ông, những chất dinh dưỡng trong sữa mẹ hết sức tự nhiên, tỷ lệ canxi -magie phù hợp thậm chí là với trẻ sinh non tháng. Sữa được sản xuất không bao giờ đạt được tỷ lệ lý tưởng như trong sữa mẹ. Không chỉ mang lại lợi ích cho trẻ, việc cho con bú cũng giúp bà mẹ co hồi tử cung tốt, tránh bệnh lý có thể xảy ra nếu không cho con bú như: nhiễm trùng hậu sản, đau do áp xe vú, tắc sữa..., đồng thời giúp mẹ chống lại nguy cơ bị ung thư buồng trứng, tử cung, vú. Hàng năm các gia đình cũng tiết kiệm được khoảng 11,4 tỷ đồng vì không phải mua sữa bột.

“Không có loại sữa nào thay thế có thể đảm bảo đủ chất như trong sữa mẹ, trừ những trường hợp bất khả kháng. Cho trẻ bú càng sớm càng tốt ngay cả khi sản phụ cảm giác sữa mẹ chưa về”, thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Sữa mẹ là điều duy nhất trẻ cần trong 6 tháng đầu đời. Ảnh: N.Phương.

Cùng quan điểm này, ông Roger Mathisen, Trưởng Chương trình Dinh dưỡng, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khẳng định, bú sữa mẹ không chỉ là sự lựa chọn tự nhiên nhất mà còn được chứng minh bằng rất nhiều bằng chứng khoa học là sự lựa chọn tốt nhất. Sữa mẹ được tự nhiên thiết kế dành cho con người và bao gồm các thành tố đặc biệt bảo vệ sức khỏe như các kháng thể, hoóc môn kháng các virus, chống dị ứng- viêm nhiễm cũng như các thành tố khác cần thiết cho sự phát triển và các enzim.

“Có thể hình dung trẻ sẽ như thế nào nếu không được bú sữa mẹ và thiếu những thành tố trên. Sữa mẹ là điều duy nhất trẻ cần trong 6 tháng đầu đời”, ông Roger nhấn mạnh.

Trong khi đó, bà Nemat Hajeebhoy, Giám đốc Quốc gia Dự án Alive&Thrive lấy dẫn chứng về chiều cao của người Việt. Chiều cao của người Việt Nam so với các nước khác trong khu vực thấp hơn rất nhiều như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia... 10 năm người Việt chỉ cao thêm khoảng 1 cm, trong khi ở nhiều nước khác là 2 cm.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do gene, yếu tố di truyền; tuy nhiên, theo bà Nemat quan trọng là trẻ được nuôi dưỡng như thế nào. Khi trẻ được cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt nhất thì sẽ có được chiều cao lý tưởng trong tương lai. Cửa sổ cơ hội quan trọng là 1.000 ngày đầu đời: Mang thai; 0-6 tháng (trẻ được bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng) và 6-24 tháng (ăn bổ sung và tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng hoặc lâu hơn).

Thế nhưng ở Việt Nam hiện nay, chỉ khoảng một nửa trẻ được bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh và chưa đến 20% được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Lượng sữa bột tiêu thụ tăng tới 39% mỗi năm.

Trẻ được bú sữa mẹ có khả năng chống lại các bệnh đe dọa tính mạng cao gấp 10 lần như: viêm phổi, tiêu chảy; chống lại các bệnh tự miễn, bệnh ác tính, bệnh chuyển hóa như tiểu đường, béo phì. Nó cũng giúp trẻ gia tăng nhận thức và chỉ số IQ, khả năng học tập tốt hơn. Đây là lợi ích rất quan trọng, bà mẹ nào cũng mong muốn con được thông minh.

