Thực hư sex gây đau tim

Người bị đau tim không cần kiêng sex

Thông tin sex gây đau tim từng xuất hiện nhưng thực ra nguy cơ này hầu như không tồn tại, Health đưa tin. Nguy cơ đau tim từ hoạt động tình dục tương đương với các hoạt động thể chất khác như đi bộ nhanh hoặc leo vài tầng cầu thang. Thậm chí, sex còn an toàn hơn bởi thời gian bạn dành cho ân ái không quá nhiều.

Sex không hại tim như nhiều người vẫn tưởng. Ảnh: seabuckthorninsider.com.

Đó là khi khỏe mạnh, vậy còn trong trường hợp bạn hoặc đối tác mắc bệnh tim? Nghiên cứu đăng trên tờ Journal of the American College of Cardiology phát hiện chỉ 0,7% bệnh nhân quan hệ tình dục trong vòng một tiếng trước khi lên cơn đau tim, chứng tỏ sex không thể là yếu tố nguy cơ. Tháng 9/2015, Hiệp hội Tim mạch Mỹ tuyên bố người bị bệnh tim đủ khả năng "yêu" nếu tình trạng cơ thể đã ổn định. Nếu còn lo ngại, họ nên tham khảo hướng dẫn của bác sĩ để tránh bị kiệt sức.

Như vậy, bạn có thể yên tâm và tận hưởng "chuyện ấy" cùng những lợi ích nó đem lại.

Nhật Minh