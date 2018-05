Thuốc ngừa thai có gây giãn tĩnh mạch?

Cảnh báo thuốc ngừa thai tăng nguy cơ huyết khối / 10 cách tránh thai kỳ quặc trên thế giới

Tôi 34 tuổi, sinh mổ 2 lần, cháu đầu 9 tuổi và cháu sau 6 tuổi. Sau khi sinh cháu thứ hai, tôi dùng thuốc ngừa thai vỉ 28 viên và uống liên tục gần 6 năm không dừng. Xin hỏi bác sĩ cách ngừa thai nào an toàn và có thể áp dụng lâu dài được, giá cả ra sao? (Nguyễn Thu Vân)

Trả lời:

Bạn Thu Vân thân mến,

Rất tiếc là lần mổ thứ hai của bạn, nếu hai vợ chồng không muốn sinh con thêm thì đoạn sản là phương pháp tránh thai hiệu quả, an toàn và lâu dài nhất vì là phương pháp tránh thai vĩnh viễn. Hiện tại, chồng bạn có thể chọn phương pháp đoạn sản (thắt ống dẫn tinh). Để an toàn hai vợ chồng bạn cần áp dụng biện pháp tránh thai liên tục 3 tháng (dùng bao cao su, xuất tinh ngoài) sau khi thực hiện thủ thuật này vì vẫn còn một ít tinh trùng ở túi tinh và có thể thụ thai thời gian ngắn sau thủ thuật.

Nguyên nhân của bệnh giãn tĩnh mạch chân mạn tính chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, đã xác định bệnh liên quan đến một số yếu tố nguy cơ giãn tĩnh mạch chân gây ra do tổn thương chức năng các van một chiều của hệ tĩnh mạch ngoại biên. Các van này bị tổn thương là do quá trình thoái hóa do tuổi tác (thường gặp ở người già). Tuổi thọ con người ngày càng cao sẽ kéo theo những bệnh của quá trình tích tuổi trong đó có suy tĩnh mạch...

Ngoài ra còn do tư thế sinh hoạt hay làm việc phải đứng hay ngồi một chỗ lâu, ít vận động, phải mang vác nặng... tạo điều kiện cho máu bị dồn xuống hai chân, làm tăng áp lực trong các tĩnh mạch ở chân, lâu ngày sẽ gây tổn thương các van tĩnh mạch một chiều. Khi các van này bị suy yếu sẽ giảm khả năng ngăn chặn luồng máu chảy ngược xuống dưới do tác dụng của trọng lực, dẫn đến ứ máu ở hai chân. Các yếu tố nguy cơ khác như chế độ làm việc (phải đứng nhiều, làm việc trong môi trường ẩm thấp), béo phì, táo bón, chế độ ăn ít chất xơ và vitamin...

Như vậy, hiện chưa có bằng chứng rõ ràng thuốc tránh thai vỉ làm giãn tĩnh mạch chân. Những người đã giãn tĩnh mạch chân thì không nên dùng thuốc tránh thai vỉ vì có nguy cơ huyết khối và tắc mạch.

Dụng cụ tử cung là biện pháp tránh thai hiệu quả cao, tiện lợi và có thể kéo dài nhiều năm. Đặt dụng cụ tử cung ở người đã 2 lần mổ lấy thai vẫn có thể được nhưng có nguy cơ thủng tử cung cao hơn so với những người chưa từng có sẹo mổ trên tử cung. Nếu bạn chọn phương pháp tránh thai này, tốt nhất nên đến bệnh viện có chuyên khoa sản với các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm. Thân ái chào bạn.

Tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hà

Phó trưởng khoa Sản A - Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM