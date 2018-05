3 lưu ý trước khi chọn thực phẩm chức năng

Nên cân nhắc trước khi lựa chọn thực phẩm chức năng.

Giá trị dinh dưỡng là quan trọng hàng đầu

Từ những băn khoăn của nhiều người đến khám tại Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM, bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp - Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng, khuyên rằng: “Điều trước tiên bạn cần làm là kiểm tra thành phần hoạt chất, giá trị dinh dưỡng của sản phẩm chứ đừng vội chọn mua theo những gì được quảng cáo. Sau đó, hãy xác định những thành phần này có ích lợi gì cho sức khỏe, có đáp ứng đúng nhu cầu của cơ thể mình hay không. Sai lầm thường gặp ở người tiêu dùng là tưởng mình mua được những thực phẩm chức năng hữu ích, nhưng thực chất nó chẳng nhiều tác dụng vì không đáp ứng đúng nhu cầu của cơ thể” Như thế mới thấy, không phải cứ giàu dưỡng chất là tốt, mà là phải đúng nhu cầu.

Chị Ngọc Nga, 38 tuổi, đang là kế toán cho biết: “Con trai tôi đang học lớp 9, cháu hay thức khuya học bài, người khá gầy nên bác sĩ khuyên tôi phải bổ sung dinh dưỡng cho cháu. Đi mua rồi mới biết, có quá nhiều sản phẩm cùng chức năng. Tôi đã đọc kỹ về giá trị dinh dưỡng của nguồn nguyên liệu bào chế, về hàm lượng các chất có trong thực phẩm. Sau khi chọn lọc, tôi mua loại thực phẩm bổ sung dạng viên nang chứa tảo khoáng và có hàm lượng protein cao cho cháu, sau 20 ngày sử dụng, cháu bắt đầu ăn tốt và có tăng cân, mắt cũng ít nhức mỏi hơn”.

Kiểm tra kỹ thành phần trong thực phẩm chức năng.

Không được coi nhẹ xuất xứ

Nguồn gốc hàng hóa cũng là một điều cần đặc biệt chú ý khi mà hàng hóa trên thị trường quá đa dạng.

Bác Sĩ Ngọc Diệp nhấn mạnh: “Thực phẩm chức năng có nhiều nguồn gốc khác nhau, có loại nhập khẩu, có loại do công ty trong nước sản xuất. Bạn cần lưu ý thương hiệu của nhà sản xuất có uy tín để lựa chọn được sản phẩm tốt cho bản thân và gia đình. Nên chọn lựa các sản phẩm của các nhà sản xuất có uy tín, sản xuất từ các nguồn nguyên liệu có chất lượng của Việt nam, có nguồn gốc thiên nhiên hơn là tổng hợp. Dưỡng chất trong các sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên sẽ dễ hấp thu và mang lại lợi ích sức khoẻ tốt hơn”.

Thực phẩm chức năng Spivital Nutri là sản phẩm 100% Việt Nam do công ty CP Dược Hậu Giang sản xuất từ nguồn tảo khoáng spirulina tại Vĩnh Hảo. Do được nuôi trồng trong điều kiện tự nhiên thích hợp nên tảo khoáng Spirulina có 62% protein, 11% glucid, sắt, natri, đồng, kali, Iod và giàu các vitamin B1, B2, B6. Trong 100gr tảo khoáng spivital có chứa đến 2.160mg B12.

Bột tảo Spirulina được tin dùng trong nhiều loại thực phẩm chức năng và dược phẩm trên toàn thế giới.

Cẩn thận “ma trận” giá cả

Giá thực phẩm chức năng được nhận định là khá cao so với mặt bằng thu nhập của người dân Việt Nam. Mặt khác, có nhiều loại thực phẩm chức năng tác dụng giống nhau, nhưng có loại giá “trên trời”, có loại “dưới đất”. Điều này khiến nhiều người hoang mang như rơi vào “ma trận”.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế từng phát biểu: “Giá thực phẩm chức năng là do doanh nghiệp tự công bố trên cơ sở giá thành cộng với các chi phí thuế, chi phí kinh doanh, lợi nhuận... Do vậy, cơ quan chức năng khó kiểm soát, quản lý”. Vì vậy người tiêu dùng nên khảo giá trên thị trường để tránh mua phải hàng bị thổi giá quá cao.

Thực phẩm chức năng có nhiều loại, từ viên nang, viên nén, viên sủi cho đến dạng nước (trái cây, trà), gel... Mỗi loại sẽ có cách dùng và bảo quản khác nhau. Thường dạng viên nang, viên nén sẽ thuận tiện hơn so với dạng nước, gel...

Spivital Nutri của Dược Hậu Giang được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tảo khoáng Spirulina, cung cấp protein, vitamin, khoáng chất giúp bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe cho người ăn uống không điều độ, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho người làm việc với áp lực cao, người già bị suy yếu, người bệnh sau phẫu thuật, vận động viên, có thể dùng hằng ngày cho người đái tháo đường, cao huyết áp. Chi tiết tham khảo tại đây

(Nguồn: Spivital Nutri)