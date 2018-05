4 nguyên nhân gây bệnh gan và 5 phương pháp bảo vệ

4 nguyên nhân gây ra các bệnh về gan

Virus gây viêm gan: thường gặp và nguy hiểm nhất là viêm gan do virus B, đây là một "căn bệnh thầm lặng" vì đa số những người bị nhiễm viêm gan B không biết là mình bị nhiễm và có thể vô tình lây lan qua nhiều đường khác nhau. Khi nhiễm viêm gan B mạn tính (virus viêm gan B tồn tại trong gan trên 6 tháng) thì có nguy cơ tiến triển thành các loại bệnh gan nặng hơn như xơ gan hay ung thư gan. Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B mạn tính cao, chiếm trên 20% dân số theo WHO.

Rượu bia: Gan bị ảnh hưởng lớn trước tác hại của rượu bia vì 90% lượng rượu bia vào cơ thể được chuyển hóa ở gan. Rượu có thể gây ra 3 loại bệnh về gan: gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan. Các bệnh này xảy ra theo chuỗi nối tiếp nhau với bệnh đầu tiên là gan nhiễm mỡ. Nếu dừng uống rượu, bệnh có thể dừng ở giai đoạn này. Tiếp tục uống rượu sẽ dẫn đến viêm gan, xơ gan và về lâu dài, ung thư gan sẽ phát triển từ nền các tế bào gan bị xơ hóa. “Khoảng 71,7% nam giới Việt Nam bị xơ gan do uống nhiều rượu bia" theo WHO.

Sử dụng thực phẩm không an toàn: Gan có vai trò chuyển hóa các chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thu. Sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm, nguồn gốc không rõ ràng, chứa nhiều hóa chất độc hại, thức ăn đường phố không đảm bảo vệ sinh... là nguyên nhân “thầm lặng” làm chức năng gan bị suy giảm. Một khi gan bị tổn thương thì dễ dẫn đến men gan cao, viêm gan, xơ gan là những bệnh khó tránh khỏi.

Môi trường bị ô nhiễm: Có nhiều chất hóa học từ môi trường ô nhiễm đọng trong gan. Gan có một nhiệm vụ quan trọng là giải độc và thải trừ chất độc. Sống ở môi trường bị ô nhiễm bởi khí thải, chất thải độc hại; làm việc thường phải tiếp xúc với hóa chất, khói thuốc lá…, gan của bạn phải “gồng mình” phân giải các chất này. Dưới tác động lâu dài của các yếu tố ô nhiễm, gan phải hoạt động liên tục dẫn đến quá tải, tế bào gan bị tổn thương, chức năng giải độc bị suy giảm. Đây chính là cơ hội để các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan...phát triển.

5 phương pháp bảo vệ gan khỏe mạnh

Hạn chế rượu bia, thuốc lá: là một phương pháp hiệu quả để bảo vệ gan khỏe mạnh. Nếu sử dụng rượu bia hay trong hoàn cảnh phải sử dụng rượu bia thì bạn nên dùng với lượng vừa phải theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO - 25ml mỗi ngày với rượu 40 độ. Bạn cũng không nên uống rượu khi mắc các bệnh về gan và hạn chế, hoặc tốt nhất là không hút thuốc lá.

Dinh dưỡng hợp lý: chọn thực phẩm đảm bảo vệ sinh và ăn uống đầy đủ, cân bằng các loại chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất, ăn nhiều thực phẩm tươi, giàu chất xơ - rau xanh, trái cây..., tránh ăn nhiều đồ chiên, nướng và uống đủ nước (khoảng 2,5 lít mỗi ngày).

Tăng cường vận động: tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và điều độ là một trong những phương pháp hiệu quả để bảo vệ gan. Đây là một việc tương đối đơn giản, hiệu quả, ít tốn kém mà lại giữ cho cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày.

Khám sức khỏe định kỳ: việc đi khám sức khỏe định kỳ (6 tháng một lần) là cần thiết để biết tình trạng của gan đồng thời được bác sĩ tư vấn tiêm phòng vacxin khi chưa bị viêm gan do virus hay điều trị kịp thời nếu mắc các bệnh về gan.

Sử dụng các loại thảo dược quý bảo vệ gan: là một cách hiệu quả để bảo vệ gan. Y học cổ truyền và hiện đại đã chứng minh các hoạt chất sinh học có trong các loại thảo dược quý như cà gai leo, diệp hạ châu, kế sữa, actisô, curcumin, nấm linh chi có tác dụng đặc hiệu trên gan, bảo vệ và phục hồi tế bào gan bị tổn thương, hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, xơ gan, viêm gan do virus, đặc biệt là viêm gan B (xem thêm tại website livargold.vn).

