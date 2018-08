5 bệnh người già dễ mắc khi trở trời

Bệnh xương khớp (gồm viêm khớp, loãng xương…)

Đây là bệnh đứng đầu trong số các bệnh người già dễ gặp phải khi chuyển mùa. Quá nửa người cao tuổi bị viêm xương khớp. Thuốc chữa bệnh này cũng nhiều, nhưng cách giữ cho cơ thể vận động được trơn tru vẫn quan trọng nhất. Theo đó, bạn nên đi, đứng ít nhất ba giờ mỗi ngày. Người cao tuổi nên thường xuyên tập thể dục, đi lại, phân phối thời gian nằm và vận động hợp lý. Vận động từ từ vào buổi sáng, các màng hoạt dịch sẽ được kích hoạt và tiết dịch bôi trơn nhiều hơn.

Bệnh về đường tiêu hóa

Người cao tuổi rất dễ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa như: viêm loét miệng, ăn không tiêu, chướng bụng, táo bón hoặc đi lỏng. Đặc biệt khi chuyển mùa, các bệnh viêm loét dạ dày-tá tràng, viêm đại tràng mạn tính ở người cao tuổi lại tái phát gây khó chịu, lo lắng, ăn không ngon, ngủ không ngon giấc hoặc mất ngủ kéo dài. Người cao tuổi phải chú ý giữ ấm, không ăn đồ quá lạnh, đồ khó tiêu, ăn nhiều chất xơ, uống nhiều nước ấm.

Bệnh viêm đường hô hấp

Đường hô hấp rất nhạy cảm với thời tiết hanh, khô hoặc ẩm thấp. Trong điều kiện thời tiết như vậy, đường hô hấp rất dễ bị bệnh như: viêm mũi họng, viêm khí quản phế quản, hen… đặc biệt là với những người nghiện thuốc lá, thuốc lào. Vì vậy việc giữ phòng ngủ ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè là những biện pháp tránh những bệnh đường hô hấp cho người cao tuổi.

Bệnh về hệ thần kinh trung ương

Hầu hết người cao tuổi do hệ thần kinh trung ương bị lão hóa dần nên làm cho trí nhớ kém, hay quên, cá biệt mắc một số bệnh như: parkinson hoặc alzheimer. Do vậy việc thường xuyên luyện tập các bài tập nhẹ nhàng như đọc thơ, nhớ một bí quyết nào đó sẽ giúp người cao tuổi luyện rèn được trí nhớ.

Bệnh tim mạch

Bên cạnh các bệnh tim mạch như: tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim… thì thiểu năng tuần hoàn não đang trở thành căn bệnh phổ biến với người cao tuổi. Bệnh với các biểu hiện thường gặp là đau đầu kéo dài, hoa mắt chóng mặt, ù tai, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, tê bì nhức mỏi chân tay… Nguyên nhân gây nên các triệu chứng đó là do tình trạng xơ vữa động mạch, thoái hóa đốt sống cổ làm thiếu máu não. Nếu để các triệu chứng đó kéo dài và không có sự chăm sóc sức khỏe chu đáo khi thay đổi thời tiết sẽ dẫn đến tai biến mạch máu não.

Người cao tuổi cần phải lưu ý khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là vào mùa rét, các tháng chuyển mùa như tháng 10 - 11 và tháng 2 -3. Người cao tuổi tránh nằm ngủ nơi nhiều gió, tập thể dục nhẹ nhàng thường xuyên, ăn uống cân đối, đa dạng lưu ý chất béo và có tinh thần thoải mái là biện pháp phòng ngừa tốt nhất.

Bên cạnh chế độ sinh hoạt, tập luyện để tránh tình trạng thiếu máu não biến chuyển thành tai biến mạch máu não thì việc dùng thuốc dưỡng não, hoạt huyết tăng cường tuần hoàn não rất cần thiết. Người cao tuổi nên lựa chọn các chế phẩm thuốc từ thảo dược để điều trị tình trạng thiếu máu não. Cerecaps là một trong những thuốc điều trị thiếu máu não an toàn, hiệu quả. Sản phẩm phối hợp bài thuốc cổ nổi tiếng “Huyết phủ trục ứ thang” với cao bạch quả, một dược liệu đã được nghiên cứu công phu ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Pháp và Trung Quốc với công dụng cải thiện vi tuần hoàn, làm giãn mạch và tăng lưu lượng tuần hoàn não, chống huyết khối, cải thiện năng lực ghi nhớ, điều tiết miễn dịch, thanh trừ các gốc tự do và chống lão hóa. Với sự kết hợp những thành tựu của xưa và nay, Đông và Tây sáng tạo này, Công ty Dược Trung ương Mediplantex đã sản xuất một chế phẩm đông dược dựa trên liệu pháp hoạt huyết hóa ứ của Đông y, giúp cho việc phòng, điều trị thiểu năng tuần hoàn não hữu hiệu và an toàn.

Cerecaps chứa các tinh chất thảo dược: hồng hoa, đương quy, sinh địa, sài hồ, xích thược; xuyên khung, chỉ xác, ngưu tất, cam thảo, cao bạch quả có tác dụng hoạt huyết hóa ứ, làm thông thoáng lòng mạch, tăng cường lưu thông máu, cung cấp oxy và dưỡng chất cần thiết giúp điều trị hiệu quả thiếu máu não. Cerecaps được dùng trong các trường hợp thiếu máu não gây: đau đầu kéo dài; hoa mắt, chóng mặt, ù tai; khó ngủ, ngủ không sâu giấc; suy giảm trí nhớ, mất tập trung; tê bì, nhức mỏi chân tay, mệt mỏi Sản phẩm của Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex: Điện thoại: (08) 3868.2186- (04) 3668.6111. Website: www.cerecaps.vn. Hotline: 19006043

(Nguồn: Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex)