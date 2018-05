An Nữ Đan trong hỗ trợ điều trị u xơ tử cung

U xơ tử cung là một trong những bệnh phổ biến ở chị em phụ nữ. Nó thường gây ra những biến chứng khó lường và hệ quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

2 năm sau kết hôn, dù không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, chị Lê Tuyết Mai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn không thấy có tin vui. Chồng lại là con trai độc nhất nên gánh nặng càng trở nên nặng nề hơn với chị, dù chồng rất tâm lý xong không tránh khỏi ánh mắt dò xét của xóm làng và đặc biệt là lời lẽ cay nghiệt “cây khô không lộc” của mẹ chồng. Tự trấn an rằng “con cái là lộc trời ban” nhưng tim chị như kim châm mỗi lần bị hỏi “có gì chưa?”. Mong mỏi có con cùng áp lực tâm lý khiến chị càng héo hắt.

Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm u xơ tử cung.

Hơn tháng nay, chị Tuyết bắt đầu thấy dấu hiệu khác lạ trong người: chậm kinh, đau bụng dưới và đi tiểu nhiều, bản năng của người phụ nữ khiến chị nghĩ ngay đến việc có thai. Dù mừng ra mặt nhưng chưa vội khoe với chồng và bố mẹ chồng, chị một mình đến bệnh viện kiểm tra thì vỡ lẽ là bị u xơ tử cung. Vì một số biểu hiện của bệnh rất giống với dấu hiện có bầu, nên nhiều chị em nhầm lẫn. Cũng may là khối u của chị còn nhỏ nên chỉ cần uống thuốc là có thể tiêu tan.

Không được may mắn như chị Mai, chị Vũ Thị Thanh (Linh Đàm - Hà Nội) trong một lần đi khám “vùng kín” thì phát hiện ra mình bị u xơ tử cung, khối u đã phát triển ở mức 5cm nên cần phải can thiệp bằng phẫu thuật. Điều khiến chị bất an nhất là việc phẫu thuật sẽ khiến chị khó có thể có con, mà vợ chồng chị mới chỉ có một cô con gái. Chị bảo, cũng không có triệu trứng gì rõ ràng, chị chỉ thấy bị đau rát khi quan hệ nên mới đi khám.

Nhiều chị em phụ nữ mắc bệnh u xơ cổ tử cung mà không biết.

U xơ tử cung là bệnh khá phổ biến ở chị em phụ nữ. Đây là loại u lành tính thường thấy nhất trong tử cung, nó có thể nằm ngoài bìa hoặc lọt trong lòng dạ con.Theo thống kê, trên thế giới cứ khoảng 5 phụ nữ lại có 1 người mắc u xơ tử cung. Bệnh thường xuất hiện ở phụ nữ ở độ tuổi từ 30 đến 50. Kích thước khối u rất đa dạng: có loại như hạt đậu, cũng có thể to như quả dưa tây. Nguyên nhân gây ra u xơ tử cung cũng chưa rõ ràng nhưng theo giới nghiên cứu, những người có nồng độ estrogen cao (hormon sinh dục do buồng trứng tiết ra) có nguy cơ dễ bị bệnh nhất.

Không giống như các bệnh thông thường khác, u xơ tử cung thường phát triển âm ỉ trong cơ thể người bệnh, với những dấu hiệu không rõ ràng nên khiến nhiều chị bị bệnh mà không nhận thức được. Chỉ một trong 3 phụ nữ bị u xơ tử cung có biểu hiện các triệu chứng cụ thể, số còn lại thường ít biểu hiện ra ngoài. Bệnh chỉ được phát giác khi chị em đi khám định kỳ hoặc chụp chiếu các vấn đề về sức khỏe khác.

Một số biến trứng thường gặp của u xơ tử cung là rong kinh, cường kinh dẫn đến mất máu, thiếu máu, người mệt mỏi xanh xao; tiểu nhiều hoặc bí tiểu do khối u phát triển chèn ép bàng quang, niệu quản. Dù biến chứng ung thư rất hiểm xảy ra (chỉ khoảng 1%) nhưng nếu phát hiện muộn bệnh có thể dẫn đến vô sinh do khối u chén ép lên vòi trứng và tử cung. Trong thai kỳ có thể gây sẩy thai, thai lưu, khó sinh, có thể gây rong huyết nguy hiểm đến tính mạng. Theo các bác sĩ, việc đi khám sức khỏe định kỳ không chỉ là cách giúp chị em nói “không” với u xơ tử cung mà còn là cách đề phòng biến chứng hiệu quả, đặc biệt sẽ giúp chị em “bảo vệ” được đặc quyền làm mẹ của mình.

Tuy nhiên, thực tế, tâm lý chủ quan và sự e ngại “động chạm” các bộ phận “nhạy cảm” khiến nhiều chị em tự rước bệnh vào người, không ít chị khi phát hiện ra bệnh thì sự đã rồi. Chế độ ăn uống hợp lý, quan hệ tình dục lành mạnh, tập thể dục thường xuyên… là một trong những “bí quyết” phòng tránh u xơ tử cung. Ngoài ra, chị em còn có thể bổ sung thêm các sản phẩm thảo dược có nguồn gốc từ thiên nhiên như: cây trinh nữ hoàng cung, cây xạ đen, củ tam thất, củ nghệ…

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh” chưa bao giờ thừa với mọi người và mọi bệnh, nhất là với một bệnh phổ biến ở chị em như u xơ tử cung. Khi cơ chế phòng bệnh tốt, bạn sẽ không còn bị lo lắng nhiều trước những dấu hiệu bất thường của sức khỏe.

