Ảnh hưởng của hạt tophi đối với bệnh nhân gút

Hạt tophi là một trong những dấu hiệu chẩn đoán bệnh gút. Chúng xuất hiện sau khoảng 10 năm kể từ khi có cơn gút cấp, hoặc sớm hơn với bệnh nhân cao tuổi. Ban đầu, hạt có kích thước nhỏ (vài milimet), không đau nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, bệnh nhân gút thường không để ý tới.

Hạt tophi nằm dưới da với chất bột màu trắng, có thể xuất hiện tại các vị trí xung quanh khớp (khớp ngón chân, cổ chân, khuỷu tay, cổ tay), sụn vành tai…

Hạt tophi xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể bệnh nhân gút.

So với cơn đau gút cấp thì hạt tophi dường như vô hại. Tuy nhiên, nếu người bệnh không kiểm soát nồng độ axit uric trong máu, các hạt tophi sẽ mọc nhanh, nhiều hơn, với kích thước lớn dần, cố định, gây biến dạng khớp, phá hủy xương, sụn khớp và có nguy cơ dẫn tới tàn phế.

Khi hạt tophi bị vỡ, chúng có thể gây loét, hoại tử và khó chữa lành. Mặt khác, axit uric trong hạt tophi sẽ hòa tan trở lại, đi vào máu và tiếp tục gây ra cơn gút cấp, khiến bệnh tiến triển ngày càng nghiêm trọng hơn. Ở giai đoạn nặng, ngoài các tổn thương tại khớp, bệnh gút còn gây tăng huyết áp, sỏi thận, suy thận…

Bệnh gút thường xảy ra ở người trung niên và cao tuổi.

Hiện nay, các bác sĩ thường cho bệnh nhân dùng nhóm thuốc giảm đau chống viêm đặc hiệu như colchicin, thuốc hạ axit uric máu… để điều trị gút. Tuy nhiên, thuốc có thể gây tác dụng phụ khi dùng lâu dài (tiêu chảy, loét dạ dày, dị ứng, suy gan, thận...). Nếu xuất hiện hạt tophi nhỏ, người bệnh cần tuân thủ phác đồ bác sĩ chỉ định nhằm làm giảm kích thước của chúng. Trong trường hợp hạt tophi lớn, bệnh nhân có thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ.

Mục tiêu điều trị là giúp bệnh nhân giảm đau trong cơn gút cấp, có chế độ dự phòng tái phát, ngăn ngừa sự hình thành hạt tophi và những biến chứng do bệnh gây ra. Một trong những biện pháp được bác sĩ và bệnh nhân lựa chọn là dùng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, không gây tác dụng phụ.

