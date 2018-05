Bảo vệ giọng nói ở người bị viêm thanh quản

Viêm thanh quản cấp là tình trạng niêm mạc sung huyết, dây thanh viêm, sưng, lớp dưới niêm mạc phù nề, xuất tiết, nhầy đặc đọng ở mép sau và dây thanh. Khởi đầu của viêm thanh quản cấp thường do bị viêm mũi, hoặc viêm mũi - họng xuất tiết, cũng có khi bệnh xuất hiện ngay sau lúc bị cảm lạnh với dấu hiệu chính là khản tiếng, mất tiếng đột ngột. Bệnh hay gặp ở trẻ em, người cao tuổi do sức đề kháng kém hoặc những người làm nghề phải nói to, nói nhiều, nói liên tục.

Viêm thanh quản cấp gây khản tiếng, mất tiếng.

Nguyên nhân gây viêm thanh quản cấp là do khi thời tiết thay đổi nóng lạnh đột ngột, kèm theo độ ẩm không khí cao khiến cơ thể nhiễm vi khuẩn, virus. Ngoài ra, vô tình hít phải khói độc hay ăn thực phẩm có hại cũng là nguy cơ gây bệnh. Triệu chứng khởi điểm của viêm thanh quản cấp là nhức đầu, mệt mỏi, sổ mũi, ngấy sốt, sau đó đau họng, có cảm giác nóng, khô hoặc rấm rứt như có dị vật trong cổ họng, kích thích ho; giọng nói bị khản, thậm chí mất tiếng.

Trong điều trị viêm thanh quản cấp, phương pháp phổ biến là sử dụng thuốc chống viêm, giảm ho, kháng sinh… Nhiều trường hợp người bệnh chủ quan nên tự điều trị ở nhà. Khi bệnh không đỡ hoặc đã chuyển sang viêm khí - phế quản, viêm phổi... mới đến khám tại các cơ sở y tế khiến việc điều trị trở nên khó khăn.

Tự điều trị tại nhà khiến bệnh dễ biến chứng.

Để phòng ngừa viêm thanh quản cấp, người bệnh cần lưu ý không để bị lạnh, phải mặc quần áo đủ ấm, đặc biệt là giữ ấm cổ, gan bàn chân, bàn tay. Khi đi đường, làm việc trong môi trường bụi nên đeo khẩu trang; tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để chống lại sự thâm nhập của virus, vi khuẩn; trước khi đi ngủ nên nhỏ mũi, súc miệng bằng nước muối sinh lý. Hạn chế tối đa việc hút thuốc, uống rượu, nói to, nói nhiều, nói liên tục… Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể áp dụng phương pháp: đắp khăn nóng trước cổ, xông hơi với tinh dầu thơm… để cảm thấy dễ chịu hơn.

Hiện nay, nhiều bác sĩ và bệnh nhân lựa chọn các sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên, hiệu quả bền vững, không gây tác dụng phụ để hỗ trợ điều trị các bệnh viêm đường hô hấp trên, viêm mũi họng, viêm amidan và đặc biệt viêm thanh quản, trong đó, có thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh. Sản phẩm có thành phần chính là rẻ quạt tốt cho các bệnh về họng, khản tiếng, mất tiếng, kết hợp với những dược liệu quý khác như: bán biên liên, bồ công anh, sói rừng… giúp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa viêm thanh quản cấp, hữu dụng với các trường hợp bị tổn thương dây thanh (khản tiếng, mất tiếng) do phải nói nhiều, ngăn chặn bệnh tái phát.

Năm 2014, Tiêu Khiết Thanh nhận danh hiệu “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng và giải thưởng “Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt cho gia đình và trẻ em” do người tiêu dùng bình chọn.

Lưu ý với bệnh nhân viêm thanh quản: Phân bổ thời gian nói hợp lý, sử dụng các dụng cụ hỗ trợ nói (micro, loa), uống nhiều nước, đặc biệt nước trà ấm; bổ sung thêm các vitamin, ăn nhiều hoa quả tươi; thường xuyên vệ sinh mũi họng, xông các loại lá thơm có kháng sinh thực vật bay hơi như lá cúc tần, lá chanh, lá bưởi, lá tre, lá sả; điều trị dứt điểm các bệnh đường hô hấp, bệnh trào ngược dạ dày, thực quản; đeo khẩu trang để tránh bụi, sử dụng công cụ bảo hộ lao động khi làm việc trong môi trường độc hại… Không nên la hét, nói to, nói nhiều, khạc nhổ gây ảnh hưởng đến thanh quản; không uống nước lạnh hay sử dụng các gia vị có tính kích thích như: ớt, hạt tiêu...; không uống rượu, bia, hút thuốc lá. Dùng sản phẩm Tiêu Khiết Thanh để bảo vệ giọng nói:



Phòng ngừa: 1- 2 viên mỗi lần x 2 lần mỗi ngày;



Hỗ trợ điều trị: 2 viên mỗi lần x 2 - 3 lần mỗi ngày. Uống trước bữa ăn 30 phút, nên dùng từng đợt 3 đến 6 tháng để đạt kết quả tốt. Điện thoại tư vấn: 04.37757066 - 08.39770707. Truy cập trang web: http://khantieng.vn để biết thêm thông tin.

(Nguồn: Tiêu Khiết Thanh)