Bí quyết giữ xương chắc, dáng khỏe

Bước sang tuổi 35, chị Thanh Vân, nhân viên văn phòng ở quận 5, bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu của tuổi tác nên chú trọng hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của mình. Chị vừa đi kiểm tra xương thì được chẩn đoán là thiếu xương, nguy cơ loãng xương cao. Điều này khiến chị ngạc nhiên vì bình thường, chị vẫn dùng đều đặn 2 ly sữa mỗi ngày.

Chị Thảo Nguyên, quản lý nhân sự của một công ty ở quận 1 cũng có băn khoăn đó. "Tôi khá đầu tư chăm chút cho bữa ăn hằng ngày đủ đạm và giàu canxi, thường xuyên uống sữa, nhưng kết quả kiểm tra xương thì vẫn bị thiếu xương", chị nói.

Tập thể dục hằng ngày, bổ sung canxi giúp hệ xương chắc khỏe. Ảnh minh họa.

Thiếu xương hay giảm mật độ khoáng xương là một biểu hiện bệnh lý thể hiện tình trạng khối lượng xương thấp so với mức bình thường. Sự giảm sút này là yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến loãng xương. Những người loãng xương đã dùng canxi mà vẫn không cải thiện bệnh còn có thể do dùng liều quá thấp. Liều dùng này tùy thuộc vào lứa tuổi và tình trạng xương của mỗi người. Bên cạnh đó, cũng có những người đã cung cấp đủ nhu cầu canxi nhưng xương vẫn xốp, bởi xương không chỉ cần chất khoáng này. Nếu không có đủ các vitamin và khoáng chất thiết yếu, lượng canxi đưa vào cơ thể dù nhiều vẫn không được hấp thụ tốt.

Tại các nước Âu - Mỹ, từ lâu, scFOS (Fructo-oligosaccharides chuỗi ngắn), một dạng prebiotic - chất xơ hòa tan trong tự nhiên đã mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Thực phẩm có bổ sung scFOS giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường ruột, chống táo bón, tăng hấp thụ khoáng chất, tăng cường hoạt động của vi khuẩn có lợi, mang lại sức đề kháng tốt hơn cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy: thực phẩm có bổ sung scFOS làm tăng khả năng hấp thụ canxi nhiều hơn 20% so với các loại thực phẩm không chứa scFOS. Để cơ thể có thể hấp thụ được canxi ở ruột non, trước hết canxi cần tiếp xúc với axít trong dạ dày. Những phần canxi chưa được hấp thụ trong ruột non sẽ có cơ hội được hấp thụ trong môi trường ruột kết giàu axít.

Bổ sung thực phẩm giàu canxi cùng các dưỡng chất giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Ảnh minh họa.

scFOS dễ dàng được chuyển hóa thành các axít béo chuỗi ngắn, vốn là nguồn năng lượng cho các tế bào màng ruột kết. Bên cạnh đó, chúng còn giúp tạo ra một môi trường có tính axít hơn, giúp ruột kết hấp thụ canxi tốt hơn. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ 8g scFOS chuỗi ngắn mỗi ngày giúp tăng cường hấp thu canxi sau 8 tuần sử dụng. Ngoài ra với đặc tính hút nước, chất xơ không hòa tan scFOS trương lên khi ở trong ruột, kích thích thành ruột, tăng nhu động ruột, hỗ trợ việc tiêu hóa tốt hơn. Chất xơ cũng có tác dụng hấp thụ các chất độc có trong hệ tiêu hóa, tăng cường sự phát triển và hoạt động của vi khuẩn có lợi. Từ đó, cơ thể tăng khả năng chống lại vi khuẩn có hại, mang lại sức đề kháng tốt hơn.

Dựa trên những lợi ích này, các nhà khoa học của Abbott đã nghiên cứu thành công hệ dưỡng chất Bone-X dành chăm sóc hệ xương. Sản phẩm không chỉ bổ sung canxi mà còn chứa scFOS giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ canxi nhờ có Magiê, Vitamin D, Phốtpho, Vitamin K1. Trong đó, Vitamin D là một yếu tố giúp cải thiện sự hấp thụ canxi và hạn chế mất xương. Magiê hỗ trợ quá trình hấp thu và lưu giữ canxi. Phốtpho kết hợp với canxi để giúp xương và răng chắc khỏe. Ngoài khả năng bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ hấp thụ canxi, Bone-X còn tăng bồi đắp và duy trì mật độ xương, giúp xương chắc khỏe.

Abbott Mỹ giới thiệu BoneSure - công thức dinh dưỡng chuyên biệt với hệ dưỡng chất BoneX gồm canxi, magiê, vitamin D, chất xơ scFOS cùng Phospho, vitamin K1 và nhiều dưỡng chất thiết yếu khác. Sản phẩm giúp bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ hấp thụ canxi, tăng bồi đắp và duy trì mật độ xương, nhờ đó xương chắc khỏe hơn. Đây là sản phẩm bổ xương đầu tiên của Abbott nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt của phụ nữ Việt Nam, những người thường thiếu canxi do thói quen trong chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày.

Ngọc Bích