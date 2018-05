Biocurmin hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Biocurmin cũng có tác dụng tìm và vô hiệu hóa gốc tự do hình thành trong quá trình tự vệ của cơ thể, do các tia xạ độc hại, chất độc hóa học gây nên. Nhờ các tác dụng trên nên sản phẩm có thể giúp bạn phòng ngừa ung thư, không gây tác dụng phụ. Biocumin hủy diệt tế bào ung thư theo cơ chế hủy diệt từng bước của các tế bào ác tính, ức chế hoạt hóa tín hiệu NF-kB- yếu tố có vai trò quan trọng trong giai đoạn khởi phát và tiến triển của bệnh. Do đó, Biocurmin có thể hỗ trợ kìm phát sự phát triển của tế bào ung thư ở giai đoạn khởi phát, tiến triển và cả giai đoạn cuối.

Hiệu quả của Piperine đối với nồng độ Curcumin trên huyết thanh ở người tình nguyện.

Tại Việt nam, Curcumin của Viện Dược liệu đã được sử dụng làm nguyên liệu trong nghiên cứu tác dụng chống ung thư trên tế bào ung thư vú người dòng MFC-7. Kết quả chỉ ra Curcumin chiết xuất từ củ nghệ vàng Việt nam ức chế sự phát triển tế bào ung thư vú dòng MFC-7 và có thể sử dụng để điều trị ngăn cản sự phát triển bệnh. Tuy nhiên, với sự có mặt của tinh chất hạt tiêu piperin trong viên Biocurmin, tác dụng phòng và hỗ trợ ung thư của Curcumin tăng hơn.

Ngoài tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị ung thư, BioCurmin còn giúp chống viêm loét dạ dày, giải độc và bảo vệ gan, bảo vệ và làm tăng hồng cầu, loại bỏ cholesterol xấu, điều hòa huyết áp, hạ mỡ máu, ngăn chặn béo phì, xóa bỏ tàn nhang, đồi mồi, làm cho da dẻ hồng hào, tăng cường sắc đẹp (mỹ phẩm hồi sinh), sức lực và cả tuổi thọ.

