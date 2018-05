Bổ sung vi chất và năng lượng hỗ trợ phát triển não bộ trẻ

Một nghiên cứu mới nhất về cấu trúc và sự phát triển não bộ của trẻ tự kỷ do nhà thần kinh học Eric Courchesne - Đại học California, San Diego cho thấy trên vỏ não của trẻ tự kỷ có nhiều “mảng lỗi”. Đó là nơi cấu trúc của các tế bào thần kinh đã bị phá vỡ.

Vỏ não đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý ngôn ngữ, tư duy trừu tượng, tính toán, sắp xếp, ghi nhớ, phân biệt, bày tỏ thái độ, tình cảm. Sự phát triển cân bằng của các lớp vỏ não là một trong những nguyên tắc quan trọng để phát triển trí tuệ cho trẻ.

Khi nghiên cứu vỏ não của những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, các nhà khoa học đã tìm thấy những “mảng lỗi” trên vỏ não không tuân theo quy luật bình thường. Đặc biệt, các nhà khoa học phát hiện ra những bất thường trong vỏ não trước trán và thái dương của trẻ tự kỷ. Đây là khu vực có vai trò quan trọng trong việc xử lý, phát triển ngôn ngữ và nhận thức của trẻ.

Dưới tác dụng của cao đinh lăng, vỏ não được hoạt hóa nhẹ và có tính đồng bộ, giảm các triệu chứng trầm cảm.

Mặc dù nguyên nhân chính dẫn tới sự bất thường trong cấu trúc hệ thần kinh của trẻ tự kỷ chưa được xác định rõ ràng, nhưng theo nhà thần kinh học Eric Courchesne, môi trường và di truyền là hai yếu tố chính dẫn tới sự bất thường này. Ngoài ra, ông Robert Hevner - nhà thần kinh học tại trường Đại học Washington cũng đưa ra kết quả từ các cuộc nghiên cứu trước đó khi cho rằng “đột biến gen tự phát” cũng có thể là một nguyên nhân dẫn tới những bất thường trong sự phát triển não trẻ tự kỷ. Không giống như các đột biến gen di truyền, đột biến gen tự phát xảy ra sau đó, trong quá trình phát triển của trẻ. (tham khảo thêm tại đây).

Những phát hiện này đã mở ra hướng điều trị mới cho trẻ tự kỷ. Qua nghiên cứu có thể thấy, ngoài việc tập trung vào các phương pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ hiện nay như can thiệp xã hội, can thiệp hành vi để giúp trẻ đa dạng kỹ năng, tự chăm sóc bản thân, tăng cường tương tác xã hội, dễ hòa nhập hơn thì việc bổ sung các vi chất và năng lượng cần thiết cho sự phát triển não bộ của trẻ cũng là điều cần thiết.

