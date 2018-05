BoniOxy1 giúp bảo vệ tim mạch và sống khỏe

Theo nghiên cứu của tiến sĩ David Sinclair tại đại học Harvard vào tháng 11/2006, chất Resveratrol trong rượu vang đỏ có tác dụng ngăn cản quá trình oxy hoá của Lipoprotein - chất gây nên mảng xơ vữa động mạch, ngăn cản sự hình thành LDL (cholesterol xấu), làm tăng HDL (cholesterol tốt) đến 12%.

Ngoài ra, Resveratrol còn giúp ức chế hoạt tính của enzym alpha-Glucosidase. Điều này làm giảm sự hấp thu glucose của ruột non, hạ đường huyết. Resveratrol còn có tác dụng chống đông máu do làm giảm quá trình kết dính tiểu cầu. Thí nghiệm trên chuột cho thấy chất này có thể làm tăng tuổi thọ của nhóm chuột béo phì lên đến 30% so với nhóm đối chứng.

Trên thị trường hiện có thuốc BoniOxy1 chứa Resveratrol, hàm lượng 250 mg, sản xuất tại Canada, được cấp giấy phép của Bộ Y tế. Hoạt chất Resveratrol 250 mg trong BoniOxy1 giúp bạn tránh được các nguy cơ bị bệnh tiểu đường, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não.

Với 2 viên BoniOxy1 mỗi ngày, cơ thể có lượng Resveratrol tương đương với 50 lít rượu vang. Ngoài ra, sản phẩm còn có tác dụng chống oxy hoá, ngăn ngừa các gốc tự do, chống viêm khớp, bảo vệ gan, phòng bệnh ung thư, Alzheimer và các bệnh thoái hoá thần kinh do tuổi tác, ...

Do đóng gói dưới dạng lọ 60 viên nên BoniOxy1 dễ dùng và tiện lợi. Mỗi ngày bạn uống 2 lần, mỗi lần một viên vào buổi sáng và trưa. Bạn nên dùng liên tục 2 - 4 tháng để có kết quả tốt nhất. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

