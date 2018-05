Các hoạt chất quý từ rễ cây hoàn ngọc

Năm 2007, Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh và các nhà khoa học Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã bước đầu thành công trong việc phân lập những chất có trong rễ cây hoàn ngọc 7 năm tuổi, thu hoạch tại khu nuôi trồng của doanh nghiệp ở Tây Ninh. Hàng loạt những hoạt chất quí như: Lupeol, Lupenone, Betulin, axit Pomolic… mà các nhà khoa học thế giới đang tìm kiếm trong cuộc chiến điều trị ung thư, HIV/AIDS chiếm tỷ lệ tương đối cao trong thành phần của rễ cây hoàn ngọc.

Theo đó, chất Lupeol được đánh giá là tác nhân có tiềm năng điều trị căn bệnh ung thư tuyến tụy. Loại bệnh này đang là sự thách thức với y học hiện đại bởi tế bào bệnh không chỉ kháng thuốc mà còn làm giảm khả năng điều trị lý - hóa do sự rối loạn của hệ thống hoạt hóa protein khối (Ras oncoprotein) ngăn cản sự hoạt động của thuốc phân hủy tế bào ung thư. Trong thử nghiệm trên tế bào bệnh ung thư tuyến tụy (AsPC-1), Lupeol có khả năng áp chế Ras oncoprotein và do đó không chỉ khống chế tế bào bệnh phát triển mà còn giết chết chúng.

Đối với bệnh ung thư tuyến tiền liệt (FAS), nguyên nhân là do sự tổng hợp thụ thể testosterone - một loại hormone được sản xuất bởi vỏ thượng thận làm thúc đẩy nhanh sự phát triển trong các mô mà nó tác động lên cũng như gây ảnh hưởng tới nhiều hoạt động chuyển hóa khác trong cơ thể. Ở nồng độ thấp (10microMolar), Lupeol đã có khả năng khống chế quá trình tổng hợp thụ thể testosterone, và giết chết các tế bào ung thư tuyến tiền liệt cũng như các loại tế bào ung thư khác có chung một gốc như FAS.

Các nhà khoa học thuộc khoa y, đại học Hong Kong dùng Lupeol trong thử nghiệm trên chuột đã nhận được những kết quả bất ngờ. Lupeol làm giảm số lượng tế bào ung thư cổ và đầu của chuột thí nghiệm. Ngoài ra nó còn phong tỏa quá trình trao đổi chất xung quanh khối u nhưng hầu như không gây phản ứng phụ cho các tổ chức tế bào lành ở xung quanh khối u và nội tạng. Theo đánh giá trên, Lupeol có hiệu quả điều trị cao gấp nhiều lần so với biệt dược trị ung thư nổi tiếng trên thị trường - Cisplatin do giảm được nhiều gấp 3 số tế bào bệnh. Ngoài ra, nếu kết hợp lupeol với Cisplatin có thể tăng hiệu quả điều trị khối u lên gấp 40 lần (j. Cancer Research in September, 2007).

Chất Betulin, trước đây được tìm ra đầu tiên trong vỏ cây tống quản sửu đỏ (Alnus rumba) mọc ở châu Mỹ - loài cây chuyên trị bệnh lao, rối loạn hệ thống bạch huyết, ngộ độc thực phẩm, mẩy da… Khoa học hiện đại đã đánh giá vai trò quan trọng của betulin trong phòng chống bệnh sốt rét, chống viêm nhiễm. Nó cũng là nguồn hoạt chất quý để tạo ra biệt dược chống bệnh HIV, AIDS.

Các nhà khoa học của Mỹ đại học Minnesota và của Nga ở đại học Irkutsk đã phát hiện ra cơ chế ức chế sự hoạt động của virus HIV và độc tính của betulin với nhiều dòng tế bào ung thư khác nhau. Theo đó, betulin có khả năng ức chế HIV thâm nhập vào tế bào T bằng cách phong tỏa gp41 - một protein tối cần thiết trong quá trình xâm nhập vào tế bào của virus HIV.

Betulin sau quá trình sinh tổng hợp của cơ thể, chuyển thành axit betulinic, là một hợp chất quý hiếm có khả năng ức chế nhiều loại khối u trong cơ thể và ức chế HIV rất hiệu quả so với một số thuốc khác hiện đang được dùng để điều trị các bệnh trên. Các nhà khoa học Nga còn nhận thấy Bentulinic có thể ức chế hoạt động biến đổi gene, nhiễm sắc thể trong cơ thể người do khả năng chống oxy hóa và kích thích cơ thể sản xuất interferons - điều chỉnh DNA bị “trục trặc”, giúp ổn định quá trình trao đổi chất của tế bào.

Trong điều trị bệnh gan, betulinic được sử dụng như một loại thuốc cần có, nhằm bảo vệ tế bào gan bình thường khỏi bị tổn thương bởi các tác nhân hóa học. Các bệnh nhân đang áp dụng liệu pháp hóa trị, xạ trị được khuyến khích dùng thuốc hoặc các sản phẩm chứa betulin. Các sản phẩm thực phẩm chức năng chứa betulin có khả năng tăng cường hệ miễn dịch cho cư dân sống trong môi trường ô nhiễm và kéo dài tuổi thọ trong môi trường bình thường.

Các nhà khoa học Việt Nam cho biết, hàm lượng các chất nói trên, được tìm thấy trong rễ cây hoàn ngọc 7 năm tuổi được thu hái tại doanh nghiệp tư nhân Trà HN 7 Nga Tây Ninh rất cao và phụ thuộc vào các yếu tố khí hậu, thổ nhưỡng, cách nuôi trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến. Doanh Nghiệp 7 Nga được Hội đồng Khoa học chứng thực sau khi thực hiện xong đề tài khoa học cấp Nhà nước năm 2012 do chương trình Trọng điểm về phát triển hóa dược Việt Nam chủ quản.

Hiện cây hoàn ngọc được ứng dụng dưới hình thức một loại thực phẩm chức năng dạng trà túi lọc. Đơn vị độc quyền về quy trình chiết suất - Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh, còn bào chế thành dạng viên uống 2 sản phẩm Tanu Gold, Tanu Green với tác dụng hỗ trợ phòng chống và điều trị khối u. Sản phẩm sẽ ra mắt thị trường đầu năm 2014. Tìm thêm thông tin tại website: http://hoanngoc.com hoặc điện thoại hotline tư vấn trực tiếp: 066 362 1121

(Nguồn: Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh)