Cách bổ sung vi chất dinh dưỡng an toàn

Khi thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng cho cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ. Khi nói đến vi chất dinh dưỡng, chúng ta nói đến các nhóm như: nhóm vitamin ( A, B, C, D, E…); tiền chất vitamin như Beta- Carotene, Lycopen; nhóm khoáng chất (Canxi, phốt pho, sắt, kẽm , iod, selen, đồng…) hay các acid béo như Omega-3, 6, 9... Những chất này có nhiều trong các thức ăn nguồn động vật, thực vật vốn rất phong phú và đa dạng của Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ do chưa hiểu biết đúng về vai trò cũng như nhu cầu của vi chất dinh dưỡng nên đã bổ sung cho trẻ không đúng, thiếu hay thừa các chất này đều gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Đủ chất dinh dưỡng sẽ giúp bé phát triển khỏe mạnh. (Ảnh minh họa)

Một báo cáo năm 2013 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy, trẻ em Việt Nam từ 6 tháng đến 12 tuổi thiếu vi chất dinh dưỡng nghiêm trọng. Có hơn 50% trẻ em thiếu hụt các vi chất như vitamin A, B1, C, D và sắt trong khẩu phần ăn hàng ngày. Điều đó cho thấy, bữa ăn truyền thống chưa đáp ứng được nhu cầu của trẻ em trong giai đoạn phát triển nhanh. Hậu quả của thiếu vi chất gây ảnh hưởng đến tầm vóc và trí tuệ của con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Theo tiến sĩ bác sĩ Cao Thị Hậu - Nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục dinh dưỡng - Viện Dinh dưỡng quốc gia, vi chất dinh dưỡng có nhiều vai trò sinh học, tham gia vào các quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Sau đây là vai trò và các biểu hiện của thiếu vi chất dinh dưỡng:

Thiếu vitamin A và bệnh khô mắt: vitamin A có vai trò quan trọng đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Chúng giúp trẻ phát triển bình thường, tăng cường khả năng miễn dịch, bảo vệ các biểu mô giác mạc, da, niêm mạc. Khi thiếu trẻ chậm lớn, còi cọc, hay bị mắc các bệnh nhiễm trùng như tiêu chảy, viêm đường hô hấp, thiếu nặng dẫn đến khô loét giác mạc, có thể mù lòa. Xu hướng hiện nay là bổ sung vitamin A dưới dạng tiền chất như Beta-Carotene vừa an toàn do cơ thể chuyển hóa theo nhu cầu sử dụng, không tích tụ gây độc. Các thực phẩm có nhiều vitamin A như: thịt, gan, trứng gà, sữa, rau xanh, quả có màu vàng, đỏ (gấc, cà rốt, bí đỏ, xoài, đu đủ… có nhiều Beta-Carotene).

Còi xương do thiếu Canxi và vitamin D: trong cơ thể canxi có vị trí đặc biệt, 98% canxi nằm ở xương và răng. Vì vậy canxi rất cần thiết đối với trẻ em khi đang thời kỳ phát triển. Bệnh còi xương ở trẻ em chủ yếu là do thiếu vitamin D. Khi thiếu sẽ làm giảm hấp thu canxi ở ruột, cơ thể sẽ huy động canxi ở xương vào máu gây rối loạn quá trình khoáng hóa xương. Biểu hiện sớm của còi xương là trẻ hay quấy khóc, nôn trớ, ngủ không yên giấc, hay ra mồ hôi trộm, rụng tóc, thóp rộng chậm liền, bờ thóp mềm, đầu to, răng mọc chậm, lồng ngực dô, chậm biết ngồi, biết đi, biến dạng xương (chân vòng kiềng, chữ bát…). Các biến dạng của xương làm giảm chiều cao của trẻ. Các thực phẩm có nhiều canxi: tôm, tép, cua, cá, sữa, phomai, rau dền, rau mồng tơi…Vitamin D có nhiều trong dầu cá, cá biển, gan , trứng gà…

Thiếu Omega-3, 6, 9 và kém phát triển trí não: Đây là các acid béo thiết yếu giúp cho việc hình thành các nơron thần kinh, vận chuyển gluco - dưỡng chất chính giúp cho quá trình hoạt động của não, là tiền chất cần thiết cho sự phát triển thần kinh và thị lực, từ trẻ em đến người cao tuổi. Bổ sung đủ Omega-3, 6, 9 giúp phát triển trí não toàn diện, đặc biệt trong giai đoạn đang phát triển của trẻ nhỏ. Các acid béo này có nhiều trong dầu oliu, dầu vừng, dầu cá, rau lá xanh, tảo biển, bồ công anh, rau sam, các loại thực phẩm dạng hạt...

Thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt: Sắt là thành phần của huyết sắc tố, tham gia vào quá trình vận chuyển oxy và giữ vai trò quan trọng trong hô hấp tế bào. Thiếu sắt gây thiếu máu, trẻ bị thiếu máu kém hoạt bát, thiếu tập trung hay buồn ngủ. Khi bị thiếu máu nặng, trẻ hay bị viêm nhiễm đường hô hấp và các bệnh nhiễm khuẩn.

Bướu cổ do thiếu i ốt: I ốt là vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Khi cơ thể bị thiếu i ốt, tuyến giáp to lên, gây ra bướu cổ. Trẻ bị thiếu i ốt chậm phát triển trí tuệ, chậm lớn, nói ngọng, học kém, thiếu nặng trẻ có thể bị đần độn. Nhu cầu i ốt ở trẻ em khoảng 90mcg- 120 mcg một ngày. Các thực phẩm có nhiều i ốt là các loại cá biển, rong biển, rau cải xoong, tảo…

Suy dinh dưỡng, thấp còi do thiếu kẽm: Kẽm có vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng, miễn dịch. Thiếu kẽm làm trẻ chậm lớn, biếng ăn, giảm sức đề kháng hay mắc bệnh nhiễm trùng, suy dinh dưỡng và chậm phát triển chiều cao. Thực phẩm có nhiều kẽm: lòng đỏ trứng gà, sò, trai, hến, lươn, ốc, củ cải, đậu tương (đậu nành)…

Vitamin A (Beta-Carotene) cho đôi mắt bé sáng khỏe. (Ảnh minh họa)

Nhu cầu về vi chất dinh dưỡng trong cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ, có thể tính bằng mcg đến mg, nhưng khi thiếu lại gây nên nhưng hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy việc phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng là việc cần thiết cho mọi người, nhất là ở trẻ em. Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, chủ động và an toàn là thông qua nguồn thực phẩm để bổ sung vitamin và các khoáng chất trong từng bữa ăn. Các nhà dinh dưỡng đã khuyến cáo bữa ăn cần đa dạng, phối hợp nhiều loại thực phẩm từ 4 nhóm thức ăn và thường xuyên thay đổi ngay từ khi trẻ nhỏ mới bắt đầu ăn bổ sung (ăn dặm).

Trong các nhóm thực phẩm thì nhóm chất béo là rất quan trọng vì nhiều bà mẹ thường cho rằng ăn dầu (mỡ) khiến trẻ dễ bị tiêu chảy, đây là quan niệm sai lầm, vì thế trong mỗi bữa ăn nên dùng cả dầu ăn động vật và thực vật xen kẽ nhau để đáp ứng nhu cầu của bé. Hoặc các mẹ có thể dùng dầu ăn bổ sung vi chất dinh dưỡng Molivse đã kết hợp cả dầu động vật, dầu thực vật từ tự nhiên. Ngoài ra, khuyến khích các bà mẹ cho con bú hoàn toàn 6 tháng đầu vì sữa mẹ là nguồn thực phẩm tự nhiên có đủ vi chất dinh dưỡng đáp ứng được nhu cầu của trẻ.

Ở Việt Nam đã có chương trình phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng như chương trình phòng chống thiếu vitamin A, bằng các hoạt động bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng, một năm 2 lần. Bổ sung vitamin A cho những trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, những trẻ bị tiêu chảy kéo dài, viêm đường hô hấp dai dẳng. Chương trình phòng chống thiếu máu dinh dưỡng cho phụ nữ có thai uống bổ sung sắt - acid folic trong suốt thai kỳ.

Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, các bà mẹ cũng nên biết và lựa chọn các loại sản phẩm thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng như: dầu ăn bổ sung vi chất, bánh quy, nước mắm, đường, bột ăn dặm bổ sung các vi chất...

(Nguồn: Molivse)