Cách dùng đông trùng hạ thảo hiệu quả

Dược sĩ Phan Quang Trí, chuyên gia nghiên cứu về đông trùng hạ thảo của công ty Dược Phan Nam tư vấn, giúp độc giả hiểu rõ hơn về dược thảo quý này.

- Xin dược sĩ cho biết những tác dụng cụ thể của đông trùng hạ thảo đối với sức khỏe con người?

- Khi dùng thường xuyên, đông trùng hạ thảo mang lại 6 công dụng chính, giúp người sử dụng ăn ngon ngủ khỏe, cơ thể tiêu tan nhức mỏi, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường chức năng phổi thận, đầu óc minh mẫn và đặc biệt giúp con người kéo dài tuổi thọ. Bên cạnh đó, nếu được dùng thường xuyên, sản phẩm này còn giúp ngăn ngừa và làm giảm các bệnh: xơ vữa động mạch, căng thẳng stress và thiếu máu.

Đông trùng hạ thảo là dược liệu quý, tốt cho sức khỏe.

- Những ai nên sử dụng đông trùng hạ thảo, thưa dược sĩ?

- Đông trùng hạ thảo dùng được cho cả nam lẫn nữ, tuổi từ 12 trở lên. Sản phẩm rất tốt cho người lớn tuổi, hay mệt mỏi, đau nhức; người suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh; Dược thảo quý này còn khắc phục cơn ho lâu ngày, hỗ trợ điều trị cho người bệnh lao phổi, hen suyễn. Những người suy thận, mắc các bệnh lý về thận nên sử sản phẩm này để nhanh chóng tăng cường sức khỏe. Không những vậy, đông trùng hạ thảo còn giúp phục hồi sức khỏe cho người ốm yếu, sức đề kháng kém; người cần hồi phục sau cơn bệnh nặng.

Ngoài ra, phụ nữ cần cải thiện chứng lạnh tử cung (hiếm muộn), phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh cũng nên dùng đông trùng hạ thảo. Phụ nữ có thai và đang cho con bú nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng. Nếu đang điều trị bệnh, bạn nên uống đông trùng hạ thảo cách 3 - 4 tiếng đồng hồ sau khi uống thuốc điều trị.

- Xin dược sĩ cho biết cách sử dụng đông trùng hạ thảo đúng cách để có hiệu quả nhất?

- Nghiên cứu khoa học đã chứng minh: phần thân sâu non chỉ có tác dụng nuôi dưỡng cọng nấm. Nấm càng phát triển càng hút hết dinh dưỡng từ sâu non, cuối cùng sâu non chỉ còn lại cái xác rỗng. Tất cả những thành phần dinh dưỡng đặc biệt quý giá đều nằm trong phần nấm. Vì vậy, khi sử dụng nguyên con đông trùng hạ thảo, bạn có nguy cơ nhiễm nhiều tạp chất (từ xác sâu rỗng), thành phần hoạt chất sinh học kém, ít, không mang lại hiệu quả đáng kể. Dạng viên uống đông trùng hạ thảo nguyên chất, tinh khiết, có chất lượng cao là loại được chắt lọc và cô đặc những tinh chất quý giá của phần nấm, giúp mang lại các hiệu quả sinh học đáng kể.

- Còn liều lượng sử dụng sản phẩm như thế nào sẽ cho hiệu quả tốt theo dược sĩ?

- Tùy vào mục đích mà chọn cách sử dụng phù hợp cho người dùng. Để duy trì, bồi bổ sức khỏe hoặc ngăn ngừa bệnh (xơ vữa động mạch, tai biến, tim mạch, stress…), bạn nên uống ngày 2 lần, mỗi lần một viên. Để tập trung tăng cường thể trạng cho cơ thể suy nhược, già yếu hoặc hỗ trợ điều trị các bệnh (suy thận, phổi, hiếm muộn…), bạn nên uống ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên. Liều dùng này được khuyên áp dụng đối với viên đông trùng hạ thảo nguyên chất, hàm lượng tương đương 500mg - hàm lượng lý tưởng cho người trưởng thành. Với hàm lượng thấp hơn, tuy cũng mang lại ít nhiều tác dụng nhưng không đủ để tạo ra các tác động sinh học mạnh mẽ, nên không mang lại hiệu quả rõ rệt cho sức khỏe.

Xuân Ngọc