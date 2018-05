Cách phòng ngừa thiếu máu não ở người cao tuổi

Thiểu năng tuần hoàn não hay thiếu máu não là bệnh lý do rối loạn chức năng của não, do mạch máu nuôi dưỡng não bị chèn ép, tắc, hẹp… làm giảm lượng máu đến nuôi dưỡng não, phổ biến ở người cao tuổi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thiếu máu não, trong đó, hai nguyên nhân chủ yếu do đàm thấp (xơ vữa thành mạch máu), huyết trệ (chủ yếu là do thoái hóa đốt sống cổ) làm hẹp lòng mạch, giảm lượng máu lên não. Bệnh có các biểu hiện như sau:

- Đau đầu kéo dài: là triệu chứng xuất hiện đầu tiên và hay gặp khi mắc bệnh, chiếm tỷ lệ khoảng 90%. Ban đầu chỉ là những cơn nhói ở vùng đầu, sau đó lan tỏa khắp đầu, nặng đầu.

- Hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau nhức đầu, mất thăng bằng... chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng 87%.

- Mất ngủ: khi bị thiếu máu não, một số người có biểu hiện mất ngủ, lúc tối ngủ được, nửa đêm trằn trọc không ngủ, gần sáng lại ngủ. Mất ngủ kéo dài làm mệt mỏi toàn thân, tai nghe không rõ, trí nhớ giảm sút.

- Suy giảm trí nhớ: đây là tiến triển tự nhiên trong quá trình lão hóa vừa do tình trạng lão hóa ở tế bào não, thoái hóa não, teo não, vừa do tình trạng thiếu máu đến nuôi não.

- Tê bì, nhức mỏi chân tay: khi thiếu máu đến các chi sẽ gây các chứng tê bì nhức mỏi chân tay. Người bệnh có cảm giác tê bì ở đầu ngón, cảm giác kiến bò ảnh hưởng đến sinh hoạt người bệnh.

Thiếu máu não ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống của người cao tuổi.

Dưới đây là một vài lời khuyên cho người cao tuổi trong điều trị chứng thiếu máu não:

- Trong bữa ăn hằng ngày, người cao tuổi cần có chế độ ăn uống hợp lý như ăn nhiều rau, quả, cá, hạn chế ăn nhiều thịt, không nên ăn mỡ động vật.

- Nên hạn chế uống rượu, bia, bỏ thuốc lá, thuốc lào.

- Tập thể dục đều đặn, ngăn ngừa các bệnh như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, thừa cân vì các bệnh này gián tiếp làm xuất hiện bệnh thiểu năng tuần hoàn não.

- Bên cạnh chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, người cao tuổi nên sử dụng các sản phẩm thuốc hoạt huyết, dưỡng não để tăng cường tuần hoàn máu não, phòng ngừa lão hóa não.

Kế thừa từ bài thuốc cổ truyền “Huyết phủ trục ứ thang” có tác dụng điều trị các chứng huyết ứ, khí trệ trong các bệnh lý mạch máu não, Công ty Dược Trung ương Mediplantex đã cải tiến các vị thuốc thảo dược để tạo nên phương thuốc điều trị thiếu máu não hiệu quả, viên nang hoạt huyết dưỡng não Cerecaps. Đây là sản phẩm được phối hợp, cân bằng giữa 2 nhóm vị dược liệu có tác dụng hoạt huyết hóa ứ và bổ huyết sinh huyết. Với hoạt huyết dưỡng não của Mediplantex, người cao tuổi đã có thêm một bí quyết để tuổi già sống vui sống khỏe.

Diệp Trương