Cải thiện chứng trầm cảm ở phụ nữ

Phụ nữ là đối tượng có tinh thần, nhận thức và cảm xúc nhạy cảm với cuộc sống xung quanh. Chính điều này khiến họ dễ mắc các bệnh về tâm thần như trầm cảm, lo lắng... hơn nam giới.

Nếu ở nam giới, tỷ lệ mắc chứng trầm cảm là 10% thì con số này ở phụ nữ lên đến 20%. Các tiêu chí để chẩn đoán trầm cảm giống nhau ở cả hai giới, tuy nhiên, trên thực tế, các biểu hiện của trầm cảm ở phụ nữ thường nhiều hơn. Nguyên nhân của sự khác biệt vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng, nó có thể liên quan đến nồng độ nội tiết tố sinh dục nữ. Một số lý do phụ nữ bị ảnh hưởng bởi trầm cảm nặng nề hơn nam giới:

Gia đình có tiền sử suy nhược thần kinh sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, khi kết hợp với căng thẳng trong cuộc sống, đặc biệt là các sự kiện xảy ra khi còn thơ ấu (bị lạm dụng tình dục hay ngược đãi), có thể góp phần tăng khả năng xảy ra trầm cảm ở phụ nữ.

Trước khi dậy thì, sự khác nhau về giới tính không ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc trầm cảm. Thậm chí, các chứng rối loạn tâm lý tác động đến nam và nữ là ngang bằng nhau. Nhưng sau khi dậy thì, sự khác biệt xuất hiện, ở độ tuổi từ 16 đến 20, bé gái bắt đầu có nguy cơ bị trầm cảm gấp đôi bé trai.

Quá trình mang thai có thể là một “chất xúc tác” khiến chứng trầm cảm nghiêm trọng hơn ở phụ nữ. Sự thay đổi hoóc môn bất thường trong và sau khi mang thai làm mất cân bằng các chất, dẫn truyền thần kinh được khởi phát từ não bộ. Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến thai nghén, có thai ngoài ý muốn hay sảy thai cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc trầm cảm. Đặc biệt, sau khi sinh, áp lực từ việc nuôi và chăm sóc em bé có thể khiến bà mẹ cảm thấy quá sức chịu đựng.

Quá trình tăng và giảm dần hoóc môn sinh sản diễn ra ở giai đoạn tiền mãn kinh có thể góp phần dẫn đến trầm cảm. Giai đoạn này mang tới sự thay đổi cả về thể chất lẫn tâm lý, ảnh hưởng đến tâm trạng của người phụ nữ.

Phải đảm nhận cùng một lúc quá nhiều vai trò vô hình chung khiến người phụ nữ chịu áp lực hơn, làm tăng nguy cơ stress, lâu ngày có thể dẫn đến trầm cảm.

Bệnh nhân suy nhược thần kinh cần lưu ý các yếu tố sau:

Chế độ dinh dưỡng:

- Nên cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và lượng calo trong ngày, bổ sung khoáng chất, vitamin, ăn thực phẩm giàu magie (rau mùng tơi, rau muống, hạt bí, hạnh nhân); dùng thức ăn cung cấp tryptophan giúp an thần (chuối, đậu phộng, hạt sen, thịt gà…).

- Không nên sử dụng thức ăn có nhiều chất béo; không dùng chất kích thích, đồ ăn cay nóng, vitamin C, đường tinh chế, muối vào buổi tối.

Chế độ sinh hoạt:

- Ngủ đều đặn và đúng giờ. Với người suy nhược, ngủ 8-9h một ngày là hợp lý.

- Thể dục - thể thao: vận động vào sáng sớm giúp thư giãn thần kinh, kết hợp những môn thể thao nhẹ như bơi, cầu lông, tennis…

- Tránh áp lực công việc, phân bố thời gian học tập, lao động và nghỉ ngơi hợp lý.

Dùng sản phẩm Kim Thần Khang:

- Hỗ trợ điều trị: dùng 2-4 viên một lần x 2 lần một ngày.

- Nâng cao sức khỏe, phòng ngừa suy nhược thần kinh: dùng 1-3 viên một lần x 2 lần một ngày.

Uống trước bữa ăn 30 phút và dùng từng đợt liên tục 3-6 tháng để có kết quả tốt nhất.

