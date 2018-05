Cải thiện giấc ngủ với 10 phút kiểm soát căng thẳng

Thực phẩm chức năng viên nén Kim Thần Khang giúp hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh, cải thiện căng thẳng, stress, lo âu, trầm cảm… Với thành phần chính cao hợp hoan bì (vỏ cây hợp hoan) kết hợp với một số thảo dược thiên nhiên khác như viễn chí, táo nhân…, Kim Thần Khang có công dụng dưỡng não, nâng cao sức khỏe tâm thần kinh, cải thiện triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, căng thẳng, khó ngủ, hồi hộp, đánh trống ngực, lo âu. Sản phẩm dùng cho người suy nhược thần kinh, người thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn lo âu, trầm cảm, hoặc người lao động trí óc căng thẳng, ít vận động. Để có kết quả tốt, nên uống trước bữa ăn 30 phút và sử dụng liên tục đợt 3-6 tháng. Tìm hiểu thêm về thành phần, công dụng của sản phẩm Kim Thần Khang tại đây.

Sản phẩm do Công ty Dược phẩm Á Âu phân phối. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 19582/2013/ATTP-XNCB do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Liên hệ điện thoại tư vấn 04.3775.7066 - 08.3977.0707.