Chữa bệnh mất ngủ bằng thảo dược

Ngủ là việc không thể thiếu đối với con người, là nhu cầu sống còn của cơ thể, chiếm 1/3 thời gian cuộc đời mỗi người. Giấc ngủ là khoảng thời gian để hệ thần kinh và các cơ quan trong cơ thể phục hồi, đem lại tinh thần sảng khoái sau những giờ hoạt động.

Một giấc ngủ ngon sẽ làm tiêu hao mệt mỏi, khôi phục lại sức lực, giữ cho thần kinh được cân bằng, bảo vệ não. Mặt khác khi có giấc ngủ ngon, tâm trạng con người sẽ cải thiện rất tốt, nhờ vậy tính tình ôn hòa, cởi mở hơn, giúp tinh thần sảng khoái và minh mẫn, nâng cao hiệu suất công việc.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc thiếu ngủ ảnh hưởng đến chức năng nội tiết và chuyển hóa, có thể dẫn đến dung nạp glucose, giảm sự nhạy cảm insulin, tăng nguy cơ mắc các bệnh huyết áp cao, xơ vỡ động mạch, tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, suy giảm trí nhớ và khả năng tập trung, suy giảm khả năng tình dục, giảm chức năng miễn dịch, tăng khả năng mắc các bệnh mãn tính…

Ngày nay, do nhịp sống hối hả, nhiều người coi nhẹ giấc ngủ. Một số người bị mất ngủ do rất nhiều nguyên nhân như môi trường (ô nhiễm, tiếng ồn...), sinh hoạt không điều độ, lạm dụng các chất kích thích (bia, rượu, café...), rối loạn tâm sinh lý (stress, căng thẳng, trầm cảm...), suy giảm các chức năng của cơ thể (do tuổi tác hoặc phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh…), biến đổi của cuộc sống, rối loạn nhịp sinh học hoặc bệnh lý cơ thể. Những người làm việc ở môi trường áp lực cao, giờ giấc ngủ bất thường cũng có thể bị mất ngủ, thiếu ngủ. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, giảm chất lượng cuộc sống và hiệu quả công việc.

Thảo dược chữa bệnh mất ngủ, khó ngủ, giảm lo âu

Ứng dụng sự phát triển của khoa học, kết hợp với nhiều bài thuốc dân gian, các nhà nghiên cứu đã tìm ra những sản phẩm thảo dược chống mất ngủ, khó ngủ, giảm lo âu. Một trong số đó là thực phẩm chức năng Goldream do công ty IMC sản xuất, công ty Viễn Bằng phân phối. Sản phẩm là sự kết hợp của các thảo dược tự nhiên như: 5-Trypotomin – nguyên liệu mới có tác dụng hỗ trợ điều trị mất ngủ, khó ngủ, giúp cải thiện giấc ngủ do căng thẳng, suy nhược thần kinh, mất ngủ do chênh lệch múi giờ.

Đó là sự kết hợp của các thành phần trong việc hỗ trợ các triệu chứng rối loạn giấc ngủ như: Melatomin, L- Theanine, 5 – Hydroxytryptophan (5- HTP) với công dụng như sau: Melatomin, sinh ra ở tuyến tùng ỡ vùng não, võng mạc, đường tiêu hóa giúp điều hòa giấc ngủ, đẩy nhanh sự khởi động của giấc ngủ. L - Theanine là thảo dược tự nhiên giúp làm giảm stress và căng thẳng, giúp người bệnh có cảm giác ngủ không bị "cưỡng ép". Còn 5 - HTP là một hợp chất hóa học có trong cơ thể con người, là acid amin thu được từ thực phẩm, đã được chứng minh có hiệu quả trong điều trị một loạt các triệu chứng như: trầm cảm, đau cơ xơ, mất ngủ mãn tính.

Ngoài 5 - Trypotomin, sản phẩm Goldream còn là sự kết hợp của các thành phần thảo dược khác như: cao nữ lang (Valerian) - loại cây tự nhiên phổ biến tại châu Âu, châu Á có dáng hoa kèn. Rễ cây được lấy làm thuốc và đã được sử dụng bào chế thuốc từ thời Hy Lạp cổ đại, với công dụng chữa trị về bệnh mất ngủ, khó ngủ, đau đường tiêu hóa, căng thẳng thần kinh. Với công dụng tăng lượng acid neurotransmitter gama aminobutyric (GABA), GABA đóng vai trò ngăn cản các truyền dẫn và bất an đến vùng thần kinh trung ương bằng việc chiếm giữ các vùng ti, vì thế GABA giúp cho cơ thể thư giãn và an thần, ngủ ngon.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Valerian là một dược liệu có tác dụng an thần, an toàn, không gây ra tác dụng phụ như: gây nghiện, lệ thuộc. Nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng người sử dụng Valerian không có sự mệt mỏi vào buổi sáng. Thêm vào đó là trinh nữ (hay còn gọi là cây xấu hổ), có vị ngọt, tác dụng an thần, giảm đau, lợi tiểu. Từ xưa đến nay, trinh nữ luôn được coi là bài thuốc dân gian để điều trị suy nhược thần kinh và mất ngủ. Bình vôi có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Theo kinh nghiệm y học cổ truyền bình vôi được dùng để chữa bệnh mất ngủ, giảm căng thẳng thần kinh.

Với công thức kết hợp trên, sản phẩm Goldream có tác dụng chống mất ngủ hiệu quả, giúp cơ thể ngủ dễ hơn, không để lại phản ứng phụ, tháo bỏ tâm lý căng thẳng, hạ nhiệt, giảm stress và có lợi cho hệ thần kinh chống suy nhược. Điều đó giúp cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ngọc Bích