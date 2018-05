Chữa trào ngược dạ dày bằng liệu pháp Đông y

Trào ngược dạ dày - thực quản là hiện tượng dịch vị dạ dày có lúc hay thường xuyên trào ngược lên thực quản. Nếu giải pháp Tây y giúp giảm nhanh triệu chứng thì Đông y lại chữa bệnh tận gốc từ căn nguyên. Xem thông tin về trị liệu bằng Đông y tại đây.

Ba nhóm nguyên nhân chính gây trào ngược dạ dày

Theo quan điểm Đông y, bệnh trào ngược dạ dày thực quản thuộc chứng khí nghịch, được xếp vào các bệnh lý của tỳ vị. Bệnh gặp ở tất cả mọi lứa tuổi mà nguyên nhân thường bắt nguồn từ cuộc sống hối hả, căng thẳng thần kinh kéo dài, thức ăn, môi trường ô nhiễm và sử dụng các chất kích thích như cà phê, rượu, bia, thuốc lá… Ba nhóm nguyên nhân gây bệnh chính là do căng thẳng thần kinh kéo dài, viêm loét trong dạ dày và chức năng tỳ vị của dạ dày kém.

Căng thẳng thần kinh kéo dài là nguyên nhân đầu tiên theo quan niệm Đông y. Các vấn đề căng thẳng tâm lý kéo dài như giận dữ, uất ức, lo nghĩ quá mức… tác động xấu vào chức năng sơ tiết của tạng can (mộc) và chức năng kiện vận của tỳ (thổ), từ đó cản trở chức năng giáng nạp thủy cốc của vị và gây ra chứng khí nghịch (trào ngược lên trên).

3 nguyên nhân và cơ chế gây bệnh trào ngược.

Tây y cũng đồng thuận với nguyên nhân trên. Theo giải thích của Tây y, căng thẳng thần kinh đồng thời làm tăng tiết axit dẫn tới dư thừa axit; ăn không ngon miệng, tiêu hóa kém dẫn tới dạ dày đầy trướng. Hai tác động này đồng thời gây ra hiện tượng trào ngược.

Không chỉ vậy, căng thẳng thần kinh kéo dài còn làm rối loạn nhu động thực quản, khiến cơ thắt thực quản dưới có nhiệm vụ ngăn cách thực quản và dạ dày trở nên nhạy cảm, giãn mở không hợp lý. Do vậy, căng thẳng thần kinh cũng là nguyên nhân làm cho bệnh dễ tái phát và khó hết hẳn các triệu chứng.

Viêm loét trong dạ dày cũng là một nguyên nhân của bệnh trào ngược. Dạ dày có chức năng co bóp và tiêu hóa thức ăn, nên khi dạ dày bị tổn thương, quá trình tiêu hóa thức ăn, làm rỗng dạ dày bị chậm lại. Cùng với đó, hiện tượng dư thừa axit thường gặp ở bệnh nhân viêm loét dạ dày làm tăng áp lực đẩy lên cơ thắt thực quản dưới lâu dần gây ra hiện tượng trào ngược.

Chức năng tỳ vị của dạ dày kém là nguyên nhân thứ ba gây ra bệnh trào ngược theo Đông y. Tỳ chủ về cơ, khi cơ yếu làm dạ dày dãn ra, khả năng co bóp không tốt. Vị chủ về tiêu hóa. Khi chức năng co bóp, tiêu hóa không tốt làm ứ đọng thức ăn nên dễ bị trào ngược lên.

Chữa bệnh trào ngược bằng liệu pháp Đông y chân truyền

Từ các phân tích trên, Đông y đã tìm ra giải pháp chữa bệnh trào ngược từ nguyên nhân theo phương cách giáng nghịch, an thần, kiện tỳ vị. Giáng nghịch làm giảm các biểu hiện trào ngược lên; an thần giúp dịu thần kinh, giảm stress, tăng cường khả năng chịu đựng của hệ thần kinh trước áp lực; kiện tỳ vị để tăng chức năng co bóp và tiêu hóa thức ăn của dạ dày. Từ đó bệnh trào ngược sẽ được cải thiện từ căn nguyên.

Chắt lọc và kế thừa công thức đặc trị của các bài thuốc dân gian cùng với tiêu chí liều dùng một ngày tương đương một thang thuốc, Đông y chân truyền Tuệ Đức đã cho ra đời sản phẩm Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị có thành phần thảo dược Việt Nam, giúp người bệnh giảm trào ngược - khỏe dạ dày (xem thêm thông tin về sản phẩm tại đây). Người bệnh sẽ cảm nhận được những dấu hiệu tích cực trong vòng 20 ngày sử dụng sản phẩm với biểu hiện cụ thể là tình trạng sôi bụng và cảm giác đau. Sôi bụng là dấu hiệu của việc tiêu thực, tăng cường chuyển hóa thức ăn, giúp giảm áp lực cho dạ dày. Đau là do sản phẩm đang giúp cơ thể thải độc tố, làm sạch và làm se vết loét, giúp mau lành. Tình trạng sôi bụng và đau có thể khác nhau ở mỗi người, tùy theo sức khỏe và mức độ của bệnh. Sau đó niêm mạc dạ dày được tái tạo nhờ việc trung hòa các yếu tố tấn công (axit, dịch mật), tăng cường các yếu tố bảo vệ (chất nhầy bảo vệ) và hệ miễn dịch. Người dùng ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc, giảm stress và các triệu chứng trào ngược khó chịu.

