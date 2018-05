Chứng run do stress gặp nhiều ở người trẻ

Áp lực công việc, cuộc sống, gia đình, xã hội… đang khiến chúng ta mất đi những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn và làm gia tăng tình trạng căng thẳng hay còn gọi là stress.

Stress tác động lên cả thể chất lẫn tinh thần, gây ra nhiều rối loạn trên toàn hệ thống. Một trong những hậu quả của stress tương đối phổ biến nhưng lại rất ít được để ý đến, đó chính là chứng bệnh run (run chân tay, run khi cầm nắm, đi đứng run rẩy, nói run run…).

Run ở người trẻ ngày càng nhiều.

Những người mắc bệnh run thường phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, có khi phải thay đổi cả nghề nghiệp hoặc tạm gác lại niềm đam mê công việc. Anh Quang C - Vũng Tàu, một bác sĩ ngoại khoa, gần 30 năm gắn bó với nghề, nhưng đã có một khoảng thời gian anh phải chịu “án treo dao mổ” chỉ vì chứng run tay do stress.

Đã không ít người lầm tưởng, bệnh run chỉ gặp ở người cao tuổi, hay trong bệnh Parkinson. Nhưng thực tế, bệnh run còn gặp ở hầu hết mọi giới, mọi lứa tuổi. Run có thể do tổn thương não (hay gặp nhất là chấn thương, đột quỵ) hoặc ảnh hưởng của một số loại thuốc điều trị, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật...

Đặc biệt, cùng với guồng quay của cuộc sống hiện đại, bệnh run xuất hiện ngày càng nhiều ở những người trẻ tuổi. Hầu hết họ đều không biết chính stress và những thói quen có hại cho sức khỏe như ngồi nhiều, ít vận động, làm việc nhiều giờ trước máy tính, thức khuya… là cơ hội cho chứng run xuất hiện.

Bạn Lê Ngọc, Hà Nội là nhân viên văn phòng, thường xuyên phải làm việc dưới áp lực cao, gần như phải ngồi cả ngày trước máy vi tính. Gần đây, bạn thấy bị run tay, nhiều lúc cầm đồ vật như muốn rớt ra, nhưng không hiểu mình đang mắc bệnh gì.

Stress, ít vận động, làm việc nhiều giờ trước máy tính… là cơ hội cho chứng run xuất hiện.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, stress kéo dài tạo ra những áp lực trên hệ thần kinh, kích thích tăng tiết lượng adrenaline và cortisone vào trong máu, khiến cho hệ thần kinh thực vật hoạt động quá mức, dẫn đến biểu hiện run tay chân, nhịp tim nhanh, cảm giác hồi hộp và đau nhói vùng tim, khó thở, buồn nôn, mệt mỏi… Run trong trường hợp này có đặc điểm: xuất hiện khi thay đổi cảm xúc và tăng lên khi mệt mỏi, căng thẳng, hồi hộp, lo lắng, hay tập trung chú ý vào một việc gì đó.

Đối với chứng run do stress, việc sử dụng những thuốc an thần dài ngày từ hóa chất có thể giúp giải quyết phần nào vấn đề, song việc sử dụng cũng cần được cân nhắc khi “lợi bất cập hại”, bởi nhiều tác dụng không mong muốn gây tổn hại đến hệ thống thần kinh và gây lệ thuộc thuốc. Vì thế, hai thảo dược thiên ma, câu đằng có tác dụng an thần - trấn tĩnh - trừ run, được nhiều chuyên gia thần kinh học quan tâm và đánh giá cao.

Thiên ma có vai trò bảo vệ thần kinh thông qua việc ức chế các độc tố kích thích thần kinh. Câu đằng có tác dụng điều chỉnh các rối loạn chức năng của hệ thần kinh thực vật và cải thiện tình trạng run. Các nhà nghiên cứu cho rằng, câu đằng có chứa một số axit amin và peptide, có thể giống như các tiền chất dinh dưỡng của các chất dẫn truyền thần kinh, giúp làm giảm sự phóng điện bất thường trong các tế bào thần kinh. Đây là một phát hiện có ý nghĩa, giúp làm chậm lại quá trình lão hóa, thoái hóa tế bào não và làm giảm tình trạng run.

Song song với thuốc điều trị nền, liệu pháp tâm lý rất cần thiết để giúp người bệnh giải tỏa căng thẳng, lo lắng và giảm run. Tuy nhiên, để việc điều trị hiệu quả, không thể thiếu thái độ tích cực và chủ động của người bệnh trong điều trị. Đó là, tập luyện thường xuyên để điều tiết cảm xúc (tham gia các hoạt động thể lực, tập yoga, thiền, hít sâu thở chậm…), tự điều chỉnh mình để có một đời sống tinh thần thăng bằng và hòa hợp.

Việc kết hợp Đông Tây y để hỗ trợ điều trị chứng run là một giải pháp an toàn cho những người bệnh run tay chân, đặc biệt là người trẻ tuổi, giúp họ trở lại hòa nhập với cuộc sống bình thường, để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê và phát triển sự nghiệp của mình.

