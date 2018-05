Dầu nhuyễn thể Red Krill Oil giúp phòng ngừa bệnh khớp

Bệnh khớp và thoái hóa khớp ảnh hưởng đến rất nhiều người. Theo thống kê của Tổ chức Y Tế Thế Giới (WTO), thoái hoá khớp chiếm 20% các bệnh lý về khớp, 80% bệnh nhân bị hạn chế về vận động, 25% bệnh nhân không thể thực hiện các sinh hoạt hàng ngày.

Các thực phẩm tốt cho xương khớp.

Thoái hoá khớp chính là sự mất cân bằng giữa tái tạo và thoái hoá của sụn khớp, khiến chúng bị tổn thương. Càng lớn thì càng dễ bị thoái hoá khớp. Tại Australia, cứ 5 người thì có một người bị căn bệnh này, điều này có nghĩa là tại New Soulth Wales có đến 1,4 triệu người mắc các bệnh liên quan đến khớp. Có nhiều cách đã được thực hiện để phòng tránh căn bệnh này như tập thể dục, vật lý trị liệu, dinh dưỡng lành mạnh và cả sử dụng các biện pháp truyền thống. Tất cả các biện pháp này đều đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa và giảm đau khớp trong cuộc sống hàng ngày.

Đối với một số người dùng phương pháp truyền thống có tác dụng, nhưng cũng có một số phải tìm phương pháp khác để khắc phục tình trạng của mình. Một trong những giải pháp đang được lựa chọn tại Australia hiện nay là dùng sản phẩm có chứa dầu nhuyễn thể Red Krill Oil kết hợp Glucosamin vì tính hiệu quả cao.

Viên bổ khớp cao cấp Bioglan Red Krill Oil & Glucosamine phòng ngừa và hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp.

Red Krill Oil là một loại dầu chiết xuất từ con nhuyễn thể (Euphausia Superba), một loài giáp xác nhỏ sống tập trung thành đàn lớn ở vùng biển Nam cực. Nhuyễn thể chứa nhiều dưỡng chất và quan trọng là các axit béo omega-3 gốc phospholipid, phosphatidylcholie và astaxanthin, một chất chống oxy hóa mạnh hơn 550 lần so với Vitamin E, 800 lần so với CoQ10 và gấp 6.000 lần so với Vitamin C, giúp làm giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt hay đau bụng kinh.

Dầu nhuyễn thể chứa chất chống oxy hóa cao hơn dầu cá, kết hợp với một lượng lớn omega 3, Vitamin A, Vitamin E nên có tác dụng chống lão hóa rất tốt, đồng thời giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giúp giảm các triệu chứng viêm khớp, thoái hóa khớp.

Dầu nhuyễn thể chứa các thành phần dinh dưỡng chủ yếu như Axit béo omega-3 gốc phospholipid; Chất chống oxy hóa tự nhiên, điển hình như astaxanthin (là một trong những chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh); Phospholipid giúp bảo vệ màng tế bào; Các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể (vitamin A, E…); Choline giúp phát triển trí não.

Viên bổ khớp Bioglan là sản phẩm có sự kết hợp giữa dầu nhuyễn thể Red Krill Oil và Glucosamine. Viên bổ khớp Red Krill Oil + Glucosamine giúp nuôi dưỡng tái tạo sụn khớp, tạo chất nhờn, giúp giảm đau và tăng cường chức năng vận động, giúp làm giảm các triệu chứng đau khớp, tê cứng khớp. Đồng thời, sản phẩm này còn giúp tái tạo và phục hồi sụn khớp, các gân và mô liên kết, làm trơn khớp, hỗ trợ điều trị giảm đau mỏi các khớp, thấp khớp, đau dây thần kinh toạ, đau mỏi lưng, đau mỏi vai gáy, đau cột sống, gai cột sống, thoát vĩ đĩa đệm.

Ngoài ra, dầu nhuyễn thể Red Krill Oil có trong viên bổ khớp Bioglan cũng giúp phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt (nổi mụn, đau bụng, đau nhức cơ khớp, căng thẳng, cáu kỉnh) một cách an toàn và lâu dài (Theo nghiên cứu của Đại học McGill và bệnh viện Sacre-Coeur (Canada), công bố trên tạp chí Alternative Medicine Review).

Hướng dẫn sử dụng: dùng 2 viên mỗi ngày trước hoặc sau khi ăn. Sản phẩm nên dùng thường xuyên để đạt hiệu quả cao.

Viên bổ khớp cao cấp Bioglan an toàn, không tác dụng phụ và không chứa độc tố. Sản phẩm có sự kết hợp độc đáo giữa dầu nhuyễn thể Red Krill Oil và Glucosamine hỗ trợ điều trị thoái hoá khớp, mang lại hiệu quả nhanh trong vòng 7-14 ngày. Sản phẩm chống chỉ định với các trường hợp dị ứng với đồ biển. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 25 độ C.

Sản phẩm được sản xuất và đóng gói bởi Tập đoàn Dược Phẩm PharmaCare Laboratories, Australia. Sản phẩm có giá 990.000 đồng và đang được khuyến mãi giảm còn 790.000 đồng.

