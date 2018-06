Deal 101 hỗ trợ giải độc bia rượu

Ngoài tác dụng kích thích thần kinh khiến bạn trở nên hưng phấn, rượu vẫn chứa một hàm lượng nhỏ độc tố. Ethylic, Este. Aldehyt trong rượu sẽ làm cho các tế bào thần kinh trong não bị ngộ độc gây hiện tượng "say rượu". Khi say rượu bạn thấy choáng váng, mất thăng bằng, đau đầu, tăng huyết áp, tăng nhịp tim, nhịp thở nhanh... Sản phẩm Deal 101 tổng hợp đặc biệt các nguyên liệu hữu cơ của: trà xanh, cam thảo, nhân sâm, Aloevera, muối hữu cơ để đối phó với hiện tượng say rượu. Đây là sản phẩm thực phẩm chức năng, có liều chỉ định (Dietary Suplement) được khuyến cáo dùng trước khi nhập tiệc.

Deal 101 giúp giải độc bia và rượu mạnh, giảm bớt sự xâm nhập nồng độ cồn vào máu bằng cách phân hủy nhanh chóng men bia và rượu dưới dạng muối tan nhanh trong nước và thải ra ngoài theo hệ thống tiêu hóa. Ngoài ra, nó còn giúp chống ói mửa khi sử dụng bia, rượu mạnh cùng lúc do sự xáo trộn độ pH quá nhanh trong hệ thống tiêu hóa. Hàm lượng muối hữu cơ chứa trong sản phẩm sẽ tái lập sự thăng bằng pH hạn chế nôn mửa.

Thực phẩm chức năng này cũng giúp phá vỡ các tập hợp độc tố andehyde có trong bia và rượu (tác nhân chính gây nên nhức đầu, chóng mặt, và khô nước vào ngày hôm sau). Bên cạnh đó, sản phẩm khử các mùi hôi rất khó chịu có từ trong hơi thở (nguyên nhân chính gây ra từ một số khuẩn phân hủy thức ăn và thức uống kể cả bia và rượu). Đặc biệt, với Deal 101, nồng độ cồn trong hơi thở có thể giảm rõ rệt.

Thành phần Deal 101 gồm nhân sâm (có chứa saponin sterolic, các glucozid, tinh dầu, vitamin B1 và B2, chất béo tổng hợp là vị thuốc có tác dụng bồi bổ cơ thể, làm giảm trạng thái mệt mỏi). Nhân sâm có tác dụng hưng phấn thần kinh trung ương, làm giảm mệt, tăng hiệu suất công việc. Ngoài ra, nhân sâm còn có tác dụng làm tăng sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Sản phẩm cũng chứa cam thảo, trà xanh hiệu quả trong việc giảm mức cholesterol LDL, ức chế sự hình thành cục máu đông bất thường (là nguyên nhân hàng đầu của cơn đau tim và đột quỵ). Ngoài ra, trà xanh còn có tác dụng sát khuẩn, giúp giảm các vi khuẩn gây mảng bám và hôi miệng.

Nhà sản xuất: Công ty STN International (Mỹ)

Nhà phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Thành Nguyên (TN Pharma)

http://www.tnpharma.com/

(Nguồn: Dược phẩm Thành Nguyên)

SG003292