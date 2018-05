Điều trị chứng tê nhức chân tay theo Đông y

Tê nhức chân tay là triệu chứng phổ biến, xuất hiện ở nhiều đối tượng, từ người già đến người trẻ và gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt hằng ngày. Bệnh thường do nhiều nguyên nhân khác nhau, có khi là biểu hiện sinh lý bình thường của cơ thể và không cần điều trị, nhưng đa phần là dấu hiệu của nhiều chứng bệnh khác nhau, từ bệnh lành tính dễ điều trị đến bệnh phức tạp, nguy hiểm đến tính mạng.

Thông thường, tê nhức chân tay khởi phát rất nhẹ nhàng như tê các đầu ngón tay, cảm giác như châm chích, kiến bò, rất khó chịu. Càng về sau, mức độ tê đau càng tăng. Các ngón tay bị tê nhức, tê buốt nhiều hơn và đau lan dọc cánh tay, cẳng tay gây khó cử động và cầm nắm. Những triệu chứng này có thể xuất hiện tương tự ở các ngón chân, bàn chân, cổ chân, cẳng chân, đùi, mông, vùng thắt lưng…

Nguyên nhân gây tê nhức chân tay

Lý giải nguyên nhân gây tê nhức chân tay, Đông y và Tây y có những cách giải thích khác nhau. Theo Tây y, tê nhức chân tay là hậu quả của nhiều chứng bệnh như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, hội chứng viêm ống cổ tay gây chèn ép và tổn thương mạch máu và dây thần kinh. Ngoài ra, những bệnh rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, cao mỡ máu, xơ vữa động mạch, béo phì, thiếu vitamin và khoáng chất… cũng dễ gây tê nhức chân tay.

Tê nhức chân do chèn ép dây thần kinh tọa.

Với cách nhìn nhận của Y học cổ truyền, tê nhức chân tay hay còn gọi là tê bì (ma mộc) với các triệu chứng rối loạn cảm giác ở tay, chân và chia thành 2 mức độ. Tê (ma) là hiện tượng da bị tê rần nhưng vẫn cảm nhận được kích thích và có thể sinh hoạt bình thường. Bì (mộc) là giai đoạn sau của tê, khi đó tay chân mất hết cảm giác, tê bại hoàn toàn. Người bệnh không còn cảm nhận được kích thích, khó cử động và có thể bị liệt cơ, teo cơ.

Theo Đông y, tê nhức chân tay thường gặp khi sức khỏe giảm sút, sức đề kháng của cơ thể bị suy giảm nên dễ bị tác động bởi gió (phong), lạnh (hàn), ẩm thấp (thấp) khiến kinh mạch bị ứ trệ, khí huyết kém lưu thông, gây nên các triệu chứng tê mỏi, chân tay lạnh, tê buốt, co mỏi, các khớp đau nhức, vai gáy và lưng gối đau mỏi.

Người cao tuổi, người phải làm công việc khuân vác nhiều, người chạy xe ôtô, xe máy nhiều giờ, công nhân làm việc thường xuyên phải tiếp xúc nước lạnh, môi trường ẩm ướt hay nhân viên văn phòng ít vận động, ngồi máy lạnh nhiều là những đối tượng dễ bị tác động bởi gió, lạnh, ẩm và dễ bị tê nhức chân tay. Đặc biệt, thời tiết thay đổi, nắng mưa, gió lạnh thất thường cũng khiến mức độ tê nhức tăng lên nhiều.

Điều trị chứng tê nhức chân tay theo Đông y

Tê nhức chân tay dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu chủ quan để bệnh tiến triển nặng và kéo dài, người mắc sẽ xuất hiện triệu chứng yếu liệt, teo cơ và khó điều trị phục hồi.

Hiện nay, phương pháp điều trị tê nhức chân tay đã có nhiều tiến bộ và lựa chọn. Điều trị tê nhức chân tay cần kết hợp Đông Y và Tây Y. Khi bị đau cấp tính, người bệnh nên ưu tiên dùng thuốc Tân dược để giảm đau ngay nhưng cũng không nên lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài do tác dụng phụ của chúng, nhất là trên đường tiêu hóa cũng như gan, thận. Về lâu dài, người bệnh nên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc Đông y do tính an toàn, cũng như hiệu quả điều trị cao.

Tê nhức chân tay Bảo nguyên nguồn gốc thảo dược nên an toàn khi sử dụng.

Tê nhức chân tay Bảo Nguyên được kế thừa từ các bài thuốc y học cổ truyền, giúp hỗ trợ điều trị tê nhức chân tay và đau nhức xương khớp. Được bào chế từ các thảo dược, Tê nhức chân tay Bảo Nguyên giúp tăng cường lưu thông khí huyết và thông kinh mạch, trừ phong thấp, từ đó khắc phục các triệu chứng tê mỏi, chân tay lạnh, tê bì, tê cứng, tê buốt, co mỏi, các khớp xương đau nhức, vai gáy và lưng gối đau mỏi.

Người bị tê nhức chân tay do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, tiểu đường hoặc người làm việc trong môi trường lạnh, mưa gió, ít vận động… nên dùng Tê nhức chân tay Bảo Nguyên với liều 3 viên mỗi lần, ngày 2 lần và nên dùng đợt kéo dài 3 tháng. Đồng thời, người bệnh cũng nên chú ý tập luyện thể dục hằng ngày, ăn uống đa dạng các loại thực phẩm, bổ sung chất dinh dưỡng và khoáng chất.

