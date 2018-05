Điều trị hiệu quả bệnh run

Trong cuộc sống thường ngày, có nhiều người bị mắc chứng bệnh run như run chân tay, đi đứng run rẩy, nói run run hoặc run ở đầu, cổ theo kiểu gật gật, lắc lắc hay run cằm, run môi… Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là tổn thương não sau tai biến mạch não, nhiễm vi rút, vi khuẩn, ảnh hưởng của thuốc điều trị hoặc chấn thương sọ não hay đơn giản chỉ là quá trình thoái hóa não ở người cao tuổi, rối loạn chức năng thần kinh thực vật ở người trẻ.

Bệnh không gây đau đớn nhưng làm giảm khả năng vận động đối với người cao tuổi; gây hạn chế trong giao tiếp, khó khăn khi thực hiện công việc ở người trẻ tuổi và đẩy họ vào thế tự ti mặc cảm. Bệnh run khó chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu được phát hiện sớm, chẩn đoán đúng nguyên nhân thì việc chữa trị mang lại hiệu quả cao.

Một số người sau lần tai biến nhẹ do tăng huyết áp, bị run chân tay và run lưỡi, ban đầu run nhẹ, rồi ngày càng tăng lên. Trường hợp này được chẩn đoán là do tổn thương não - vùng điều khiển chức năng vận động do tai biến, dẫn đến biểu hiện run giống như bệnh Parkinson, nên gọi là hội chứng Parkinson. Bệnh Parkinson là dạng bệnh tự phát, do thoái hóa bên trong hệ thần kinh, dẫn đến sự thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh. Từ đó, người bệnh có các triệu chứng run, giảm vận động, cứng đờ, kèm theo tư thế đứng và đi bất thường.

Có trường hợp người bình thường không run, nhưng mỗi khi tập trung làm việc thì tay bắt đầu run lên bần bật, khó thực hiện công việc. Tình trạng này lại liên quan đến cảm xúc nhiều hơn là tổn thương thực thể. Nhiều người sử dụng rượu để làm hưng phấn thần kinh. Khi uống rượu, tạm thời có thể không còn biểu hiện run nữa, nhưng về lâu dài rượu gây tổn thương thần kinh nặng hơn và sau này khó điều trị. Thay vì sử dụng rượu, bạn nên học cách tự điều tiết lại tâm lý bằng cách luyện tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ đều đặn 20-30 phút mỗi ngày, để giảm căng thẳng, điều hòa lại cảm xúc và giảm run.

Làm giảm các triệu chứng run cũng là mục tiêu trong điều trị bệnh run nhằm tăng cường sức khỏe, phục hồi khả năng vận động bình thường của cơ thể và làm giảm tiến trình phát triển của bệnh.

Thực phẩm chức năng Vương Lão Kiện được kết hợp giữa tinh hoa của y học cổ truyền và khoa học công nghệ hiện đại. Đây là giải pháp được giới chuyên môn và người bệnh lựa chọn trong hỗ trợ điều trị bệnh run. Sản phẩm giúp giảm dần các chứng run do mọi nguyên nhân như run do bệnh Parkinson, hội chứng Parkinson, run sau tai biến mạch não, rối loạn thần kinh thực vật, run ở người cao tuổi… Sản phẩm thích hợp để sử dụng lâu dài.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị.

(Nguồn: Dược phẩm Đông Tây)