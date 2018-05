Điều trị viêm loét hang vị dạ dày nhờ phác đồ 4T

Các triệu chứng điển hình của viêm loét hang vị dạ dày là khó tiêu, buồn nôn, ợ nóng. Bệnh khiến dạ dày tiêu hóa không đúng cách, gây cảm giác nóng rát, đầy hơi, khó tiêu. Niêm mạc dạ dày viêm loét cũng khiến người bệnh buồn nôn ngay cả khi không có thực phẩm trong dạ dày.

Người bệnh còn cảm thấy đau vùng bụng trên rốn, đau kéo dài hoặc chu kỳ. Bạn thường bị đau sau khi ăn khi mới mắc bệnh rồi chuyển sang đau về đêm nhiều hơn ban ngày và đau khi thời tiết thay đổi. Cơn đau có thể xuất hiện khi ăn chua, cay, nhất là sau uống rượu, bia, nước giải khát có ga và xuất hiện cả lúc no lẫn lúc đói khi đã bị loét. Người bệnh sút cân nhiều, xanh xao, mệt mỏi, da có màu vàng rơm.

Nguyên nhân của viêm loét hang vị dạ dày rất đa dạng, thường do nhiễm khuẩn HP+( Helicobacter Pylori); có chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu vệ sinh; sử dụng nhiều đồ ăn thức uống gây kích ứng dạ dày bia, rượu, cà phê, đồ ăn quá chua cay..; sử dụng nhiều thuốc giảm đau, chống viêm. Đặc biệt, yếu tố tinh thần như stress, cáu gắt, trầm cảm, căng thẳng là một nguyên nhân quan trọng và trực tiếp gây tổn thương dạ dày, làm tăng axit dạ dày khiến cho các viêm loét có sẵn trở lên trầm trọng hơn.

Nguyên tắc điều trị và phòng bệnh

Bệnh viêm loét hang vị có nguy cơ biến chứng thành ung thư. Vị trí hang vị nằm ở đoạn cuối dạ dày nên thức ăn thường ứ đọng lâu hơn, thời gian “ngâm” trong môi trường acid cũng dài hơn gây khó khăn cho việc điều trị. Tây y cũng chưa có giải pháp hữu hiệu, phác đồ điều trị thường phải chia thành nhiều đợt kéo dài. Người bệnh dù chọn giải pháp Đông y hay Tây y cũng cần kiên trì điều trị theo phác đồ để tránh những biến chứng nguy hại.

Phác đồ 4T hữu hiệu cho bệnh dạ dày và bệnh viêm loét hang vị

Để điều trị bệnh viêm loét hang vị nói riêng và các bệnh dạ dày nói chung, việc chỉ dùng thuốc thôi là chưa đủ. Y học cổ truyền đã đúc kết phác đồ 4T hữu hiệu trong điều trị viêm hang vị cũng như các bệnh lý về dạ dày như sau:

Thuốc (T1) cần được dùng đúng liều, đúng lộ trình sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt, người bị viêm loét dạ dày nói chung hay viêm loét hang vị nói riêng cần dùng thuốc tăng cường bảo vệ niêm mạc dạ dày đã bị trợt, viêm, loét, xung huyết để phòng ngừa tái phát và biến chứng. Xu thế dùng các sản phẩm Đông y dùng để hỗ trợ điều trị viêm hang vị dạ dày hay các bệnh lý dạ dày khác thường có các thành phần như tinh chất nghệ, cao dạ cẩm, cao khổ sâm Nam, cao bồ công anh Nam, cao tam thất Nam…. Đây là những vị thuốc Nam nguồn gốc thảo dược có thể dùng lâu dài không gây tác dụng phụ. Việc kết hợp các thành phần trên có tác dụng giảm đau, giúp các tổn thương viêm loét niêm mạc mau lành, tăng cường chức năng tiêu hóa, giúp người sử dụng ăn ngon, ngủ sâu giấc, giảm căng thẳng và từ đó giảm tái phát bệnh. Hiện nay, các vị thuốc này đã được bào chế thành thực phẩm chức năng Bảo Vị An giúp giảm đau, giảm nóng rát, làm lành niêm mạc dạ dày bị viêm loét tốt cho người viêm loét hang vị dạ dày

- Tinh thần (T2) người bệnh cần duy trì sự bình an, thanh thản, vui vẻ, chống stress đảm bảo cho khí huyết lưu thông để giúp cơ thể phục hồi nhanh, chống lại bệnh tật và giảm nguy cơ tái phát.

- Thể dục (T3) hàng ngày với cường độ nhẹ, đặc biệt là các bài tập yoga, đi bộ, bơi, chạy nhẹ hữu ích cho người bệnh tăng đề kháng, nhanh chóng lành bệnh.

- Thực phẩm (T4) được xây dựng thành chế độ ăn hợp lý vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa giảm áp lực làm việc cho dạ dày sẽ giúp các tổn thương niêm mạc được phục hồi nhanh hơn. Người bệnh cần hạn chế các thực phẩm chiên rán, ngâm muối, các chất kích thích như rược, chè, cà phê và chú ý kiêng chuối tiêu, su su, đu đủ, dứa, măng ớt,.. Việc duy trì ăn đúng giờ, đúng định lượng tránh để quá đói hoặc quá no đóng vai trò quan trọng đảm bảo hoạt động tiêu hóa diễn ra nhẹ nhàng, đều đặn.

Thực phấm chức năng Bảo Vị An giúp giảm đau, nóng rát, làm lành niêm mạc dạ dày bị viêm loét - tốt cho người viêm loét dạ dạ dày, trào ngược dạ dày, viêm loét hang vị. Bảo Vị An gồm cao dạ cẩm, cao khổ sâm Nam, cao tam thất Nam, cao bồ công anh Nam, Meriva (curcumin phytosome tăng khả năng hấp thu của tinh chất curcumin lên 31,5 lần so với curcumin thông thường). Những thành phần này có tác dụng giảm các triệu chứng đau tức, nóng rát, khó chịu vùng thượng vị, rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, khó tiêu; tăng cường bảo vệ niêm mạc dạ dày, chảy máu và loét dạ dày, tá tràng tái phát; đau tức, đầy hơi, nóng rát, viêm loét dạ dày, viêm loét hang vị.

Gọi 0964 052 629, 04 62 811 757 hoặc truy cập website www.viemloetdaday.vn để gặp chuyên gia tư vấn. Sản phẩm Bảo Vị An không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. GPQC: Số 1073/2013/XNQC-ATTP Sản phẩm Bảo Vị An không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. GPQC: Số 1073/2013/XNQC-ATTP

(Nguồn: Công ty TNHH Viễn Bằng)