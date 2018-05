Đỏ ngọn - thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh mạch vành

Để người bệnh có thêm một công cụ hữu hiệu chiến đấu với bệnh mạch vành, cùng phương châm “Nam dược trị nam nhân” và phát triển nền y học dân tộc, các nhà dược học đã phát hiện và nghiên cứu sâu hơn về một loài thảo dược phổ biến tại nước ta và được dùng lâu năm theo kinh nghiệm dân gian là cây đỏ ngọn (hay thành ngạnh) với tác dụng hỗ trợ phòng trị bệnh mạch vành.

Bệnh mạch vành - những con số báo động

Theo số liệu của WHO đưa ra tháng 4/ 2011, tại Việt Nam, bệnh mạch vành gây ra 78.352 ca tử vong và chiếm gần 15% tổng số ca tử vong. Nguyên nhân của bệnh mạch vành chủ yếu là do lòng mạch bị hẹp và xơ cứng, do tích tụ các mảng xơ vữa trong lòng mạch.

Cây đỏ ngọn - Thảo dược quý từ dân gian cho bệnh mạch vành

Trong số các thảo dược được dùng làm thuốc, cây đỏ ngọn được sử dụng khá lâu theo kinh nghiệm dân gian và gần đây được nghiên cứu và phát hiện có tác dụng tốt trong hỗ trợ điều trị bệnh mạch vành.

Đỏ ngọn - dược liệu quý với bệnh mạch vành.

Cây đỏ ngọn ở Việt Nam có 5 loài, trong đó loài Cratoxylum prunifolium thường thấy mọc tự nhiên ở hầu hết các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc Việt Nam. Cây đỏ ngọn cũng phân bố phổ biến ở các nước châu Á như: Trung Quốc, Malaysia, Philipin, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, Thái Lan. Cratoxylum formosum là tên khác của loài này.

Các nghiên cứu tiến hành tại Học viện Quân y cho thấy, cây đỏ ngọn chứa các nhóm hoạt chất flavonoid, a-xít hữu cơ, saponin, tanin… có tác dụng triệt tiêu các gốc tự do trong cơ thể, chống ôxy hóa, bảo vệ tế bào, ngăn ngừa các nguy cơ xơ vữa động mạch- nguy cơ chính gây ra bệnh mạch vành. Nghiên cứu bằng phương pháp xét nghiệm đông máu huyết tương, dịch chiết từ lá cây đỏ ngọn có tác dụng kháng đông, ngăn ngừa rối loạn đông máu, lưu thông tuần hoàn. Một số nghiên cứu ở Thái Lan và Trung Quốc cũng cho thấy, loài này có tác dụng dọn dẹp gốc tự do, chống oxy hóa và đóng vai trò tiềm năng trong bảo vệ mạch máu khỏi những tác động bất thường hoặc tổn thương. Ngoài ra, thành phần trong cây đỏ ngọn cũng có khả năng thúc đẩy hỗ trợ hệ thần kinh, tăng khả năng hình thành phản xạ có điều kiện.

Dựa trên những nghiên cứu trên, ngày nay cây này được xem là dược liệu quý để người ta bào chế dưới dạng viên, thuốc thang, trà để sử dụng điều trị theo hướng chống cục máu đông, chống xơ vữa động mạch- nguyên nhân chính gây ra bệnh mạch vành. Trong đó, đỏ ngọn phối hợp với nhiều thành phần có lợi cho tim như hoàng bá, đan sâm, sơn tra, L- carnitin… được đánh giá là giải pháp hỗ trợ hữu hiệu, góp phần giúp người bệnh có một trái tim khỏe mạnh.

Các thành phần như đỏ ngọn, bồ hoàng, đan sâm… trong Vương Tâm Thống có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh mạch vành.

Thực phẩm chức năng Vương Tâm Thống là sự kết hợp của các thành phần thảo dược quý như: bồ hoàng, đan sâm, hoàng bá, sơn tra, đỏ ngọn, L- carnitin… có tác dụng thông mạch, chống xơ vữa động bằng cách làm giãn mạch, ngăn chặn hình thành và tạo huyết khối, hạ cholesterol... Các nhóm chất như cao đỏ ngọn, Anphal Lipoic acid giúp triệt tiêu gốc tự do, chống oxy hóa, bảo vệ thành mạch, tăng cường sức khỏe cơ tim, giảm tình trạng đau thắt ngực. Đây là giải pháp hữu hiệu giúp hỗ trợ điều trị bệnh mạch vành thông qua tác động trực tiếp vào nguyên nhân gây bệnh.

