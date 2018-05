Dùng thuốc giảm đau, hạ sốt cũng cần đúng cách

Nhiều người bệnh gặp phải các cơn đau thông thường như đau đầu, đau vai, đau cơ hay đau xương khớp đều né tránh việc dùng thuốc để giảm đau ngay lập tức vì e ngại tác dụng phụ của các loại thuốc giảm đau mang lại. Đa số các thuốc giảm đau có khá nhiều tác dụng phụ, nhưng riêng với paracetamol thì người bệnh khá yên tâm khi dùng hoạt chất để giảm đau - hạ sốt này. Dựa theo thang giảm đau được khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) paracetamol là hoạt chất giảm đau tuyến đầu. Sở dĩ paracetamol đạt vị trí như vậy không chỉ nhờ tác dụng giảm đau hiệu quả mà còn là hoạt chất được đánh giá là phù hợp cho nhiều đối tượng bệnh nhân như: dùng được cho người cao huyết áp và người lớn tuổi, người có vấn đề tim mạch, không gây buồn ngủ, không hại dạ dày, dùng được ngay cả khi bụng đói, dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú. Đây là hoạt chất được chọn lựa đầu tay của giới chuyên môn và của người bị đau nhức trên toàn thế giới.

Paracetamol là hoạt chất giảm đau- hạ sốt phù hợp cho nhiều đối tượng (Nguồn hình: GSK)

Theo hướng dẫn của WHO, paracetamol có thể dùng cho hai mục đích là giảm đau và hạ sốt. Đối với giảm đau: khi bắt đầu bị đau ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể ví dụ như đau đầu, đau răng, đau nhức mình mẩy, đau cơ xương khớp, đau bụng kinh…trước tiên nên uống viên giảm đau có thành phần paracetamol. Đối với tác dụng hạ sốt: khi nhiệt độ cơ thể từ 38 độ C trở lên, sử dụng paracetamol giúp người bệnh hạ sốt dần, trở về nhiệt độ bình thường (36,5 độ C –37,5 độ C).

Tuy nhiên, theo PGS. TS. Dược học Nguyễn Hữu Đức, giảng viên chính bộ môn Dược, đại học Y dược TP HCM khi dùng paracetamol để điều trị người bệnh nên dùng sớm khi cơn đau mới bắt đầu: như đã nói ở trên, nếu việc chịu đựng những cơn đau làm cho người bệnh khó chịu trở nên cáu gắt, giảm chất lượng công việc và chất lượng sống thì nên dùng sớm ngay từ khi bắt đầu có biểu hiện đau. Vì paracetamol là hoạt chất được xếp đầu bảng trong thang giảm đau của WHO không gây hại dạ dày và phù hợp cho nhiều đối tượng. Với chỉ định điều trị sốt thì nên bắt đầu dùng paracetamol khi thân nhiệt trên 38 độ C.

Người dùng chỉ nên chọn nhãn hiệu thuốc có uy tín và được nhiều người tin dùng: vì thông thường sản phẩm của các hãng dược lớn có chất lượng ổn định và quy cách đóng gói bao bì đạt chuẩn giúp cho việc bảo quản và đảm bảo chất lượng viên thuốc tốt hơn. Bên cạnh đó, cần lưu ý hạn sử dụng khi dùng.

Bạn cũng cần lưu ý dùng theo đúng liều lượng, chỉ định: trong thời gian 24 giờ, liều dùng tối đa 60mg/kg cân nặng, liều tối đa hằng ngày không quá 4.000mg. Bệnh nhân đang bị các bệnh về gan hay thận nên tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng thuốc này. Khi sử dụng, bệnh nhân nên thận trọng với các loại thuốc khác cùng có chung thành phần paracetamol, nhằm tránh nguy cơ dẫn đến tình trạng quá liều.

Trong vòng 2 giờ trước và sau khi uống thuốc, không được uống các chất kích thích như bia, rượu, trà, cà phê...

(Nguồn: GSK)