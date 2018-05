Fortec hỗ trợ điều trị viêm gan hiệu quả

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trên thế giới, hiện có khoảng 240 triệu người nhiễm siêu vi viêm gan B mạn, kéo dài; 150 triệu người khác nhiễm siêu vi viêm gan C mạn tính. Biến chứng của bệnh viêm gan dẫn tới xơ gan và ung thư gan. Đây là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của khoảng 1 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Tại Việt Nam, theo bác sĩ Lý Văn Chương, Trưởng khoa Nhiễm A, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TP HCM Việt Nam thuộc vùng dịch tễ của bệnh viêm gan B, hiện có khoảng 10-15% dân số mang bệnh này. Bệnh không phải di truyền mà là truyền nhiễm do siêu vi viêm gan B gây ra. Thực tế cho thấy, bệnh diễn tiến rất âm thầm.

Thông thường, sau khoảng vài tháng điều trị 90% bệnh viêm gan B cấp có thể tự hết nhưng 10% còn lại chuyển sang giai đoạn mạn tính. Bác sĩ Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt Đới cho biết: “Ước tính, cả nước có khoảng 3-4% dân số nhiễm siêu vi C mạn. Khả năng cơ thể đào thải tự nhiên siêu vi viêm gan C kém hơn nhiều so với siêu vi viêm gan B. Đến 85% người nhiễm siêu vi C sẽ sẽ mang siêu vi mạn tính, kéo dài...”. Chi phí điều trị của bệnh nhân viêm gan C ở mức rất cao nên không ít người mắc bệnh đã “đầu hàng” vì không đủ điều kiện theo phác đồ điều trị.

Nghiên cứu của nhóm bác sĩ tại Đại học Y khoa Hà Nội và khoa Tiêu hoá Bệnh viện Bạch mai cho kết quả sau 4 tuần điều trị bằng Fortec, bệnh nhân viêm gan giảm các triệu chứng cơ năng như: mệt mỏi, chán ăn, đầy chướng bụng, mất ngủ và đau vùng gan. Đồng thời thuốc có tác dụng làm giảm mạnh ALT và AST trong máu.

Nhóm nghiên cứu thực hiện trên số bệnh nhân đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn của nghiên cứu là 30 bệnh nhân bao gồm 21 nam và 9 nữ, tỷ lệ nam-nữ là 2,3/1. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 43.03-14.94 (22-70 tuổi).

Các triệu chứng lâm sàng của viêm gan sau khi được điều trị bằng Fortec được cải thiện rõ rệt: Đánh giá trên 30 bệnh nhân viêm gan trong đó có 18 bệnh nhân viêm gan B, 8 bệnh nhân viêm gan do rượu, 2 bệnh nhân viêm gan C, 2 bệnh nhân viêm gan B và rượu. Trước khi điều trị: 100% có triệu chứng mệt mỏi, 63,3 % bệnh nhân có cảm giác chán ăn, 33% chướng bụng, 30% mất ngủ và 30% bệnh nhân có cảm giác đau vùng gan. Sau điều trị 4 tuần, triệu chứng mệt mỏi, chán ăn và chướng bụng được cải thiện, triệu chứng đau hạ sườn phải, mất ngủ giảm.

Trước điều trị tất cả các bệnh nhân đều có tăng men gan với mức độ khác nhau: ALT trung bình trước điều trị là 281,56- 317,63 IU/L và AST là 209,94-188.33 IU/L. Sau điều trị Fortec với liều 100mg trong 4 tuần có tác dụng làm giảm rõ rệt men gan AST, ALT. Trong đó, mức độ giảm của ALT: tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn 63.3%, đáp ứng một phần 20%,không đáp ứng 16.7%; mức độ đáp ứng qua men ALT sau điều trị 4 tuần: Tỷ lệ bệnh nhân 63% số bệnh nhân sau khi điều trị có ALT trở về bình thường hoặc giảm hơn 75%, 20% bệnh nhân có ALT giảm 50-70% và 16,7% có ALT giảm dưới 50%.

Trước và sau điều trị giá trị của creatinine thay đổi không có sự khác biệt. Sau điều trị Fortec 4 tuần, các bệnh nhân có giảm bilirubin máu; không nhận thấy có sự khác biệt về protid, albumine, tỷ lệ prothrombine trước và sau điều trị.

