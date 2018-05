Giải pháp cho bệnh mất ngủ

Ban đầu mất ngủ chỉ gây ra những biểu hiện tâm thần như trầm cảm, mỏi mệt toàn thân, đau nhức xương cơ, cảm xúc ức chế, rối loạn hành vi, cáu gắt vô cớ. Một số người quá nhạy cảm do mất ngủ kéo dài còn có thể bị mất cân bằng cuộc sống, gây đổ vỡ các mối quan hệ cá nhân, gia đình và công việc.Hầu hết người mắc tình trạng này đều thấy khó khăn trong việc tự mình kiểm soát.

Mất ngủ khiến tinh thần mệt mỏi, dễ dẫn đến những bệnh lý nguy hiểm khác. Ảnh minh họa.

Mất ngủ kéo dài gây hoảng loạn, nhiều nguy cơ biến chứng thành các bệnh thực thể như thoái hóa xương, đau nhức dây thần kinh, tổn thương chức năng điều tiết não bộ, gây viêm loét dạ dày, rối loạn thần kinh thực vật, hội chứng đại tràng kích thích, chán ăn, gày rộc đi, hạ huyết áp… Ở một số trường hợp, tình trạng này còn dẫn đến rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, tim đập nhanh, hồi hộp lo sợ, béo phì, thậm chí mắc đái tháo đường...

Nghiên cứu của một nhóm bác sĩ tại Pháp mới đây cho thấy: mất ngủ do áp lực căng thẳng, stress từ công việc, khủng hoảng tài chính chiếm tỷ lệ cao nhất với 70%. Tiếp đến là sóng gió gia đình, những lý do bất lợi khác... gây ức chế, nóng giận, hoảng hốt. Hoặc tất cả nguyên nhân kết hợp lại tạo thành căng thẳng thường xuyên gây ra chứng mất ngủ đáng sợ.

Ngọc Bích