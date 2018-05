Giải pháp cho làn da khô nhăn sạm sau tuổi 30

Bên cạnh việc chăm sóc làn da bên ngoài, bạn cần có phương pháp chăm sóc toàn diện vào tận cấu trúc bên trong của da. Ba vấn đề của da đều có ít nhiều ảnh hưởng liên quan đến nhau. Da khô kéo dài sẽ làm xuất hiện nếp nhăn. Khi da khô, bạn sẽ cảm thấy làn da trở nên xỉn màu, không còn mịn màng, tươi sáng nữa. Với giải pháp toàn diện, bạn sẽ nhanh chóng khắc phục được vấn đề làn da đang gặp trong hiện tại. Điều đó giúp ngăn ngừa các vấn đề khác có thể phát sinh trên da vào bất cứ lúc nào trong tương lai.

Vì vậy, để khắc phục và ngăn ngừa 3 vấn đề khô, nhăn, sạm hiệu quả, nên chọn giải pháp toàn diện có chứa đủ 3 loại hoạt chất mạnh mẽ để tác động trực tiếp lên các nguyên nhân bên trong:

- Chống khô da: Omega-3 và Omega-6 là 2 loại acid béo rất tốt cho da, giúp da duy trì độ ẩm cần thiết, phục hồi làn da bị lão hóa, cho làn da mềm, mịn.

- Chống nhăn da: Collagen Marine có cấu trúc ngắn nên dễ dàng xâm nhập vào tế bào da, bổ sung lập tức lượng collagen thiếu hụt, và thực hiện hoàn hảo chức năng của mình là phục hồi sự săn chắc và độ đàn hồi cho da.

- Chống sạm da: Hợp chất chống oxy hóa thế hệ mới gồm vitamin E, C và Pycnogenol (có tác dụng mạnh gấp 50 lần vitamin E và 20 lần vitamin C) sẽ tác động mạnh mẽ vào quá trình oxy hóa làm hạn chế sản sinh các gốc tự do gây hại cho tế bào da, mang lại làn da hồng hào, rạng rỡ.

Viên uống đẹp da Younger của Pháp với công thức tiên tiến, phối hợp 3 nhóm dược thảo từ thiên nhiên để giải quyết hiệu quả cả 3 vấn đề của da:

- Chống khô da: Nhờ Omega-6 có trong dầu Borage và Evening Primrose có tác dụng giữ ẩm rất cao.

- Chống nhăn da: Nhờ tác dụng làm săn chắc da của Marine Collagen.

- Chống sạm da: Nhờ hỗn hợp chống oxy hóa gồm Vitamin E, C và Pycnogenol được chiết xuất từ vỏ thông vùng bờ biển Pháp.

Younger là giải pháp làm đẹp da toàn diện từ bên trong, giúp gìn giữ làn da mịn màng, săn chắc và tươi trẻ. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc tây trên toàn quốc.

