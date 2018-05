Giải pháp mới cho suy giảm sinh lý nữ giới

Ở tuổi ngoài 30, chị em đã có dấu hiệu "xuống cấp" như khô da, tóc hư gãy, xơ, rối. Mỹ phẩm đa dạng có thể giúp chị em lấy lại vẻ trẻ trung, tươi tắn bên ngoài. Nhưng vấn đề "khô hạn" vùng âm đạo là điều thầm kín, khó chia sẻ, giảm chất lượng cuộc sống.

"Khô hạn" mới đầu có thể chỉ xuất hiện nhẹ nhàng như cảm giác kém trơn tru khi giao hợp, giảm cảm giác thích thú với sex. Khi sự bài tiết dịch nhờn giảm đi, lớp niêm mạc âm đạo cũng mỏng, kém đàn hồi, dễ bị tổn thương làm cho vấn đề khô hạn càng tăng.

Nhiều chị em từ cảm giác không thích thú, đau rát, đến né tránh, chán ghét, thậm chí sợ hãi chuyện gối chăn. Tình dục trong những trường hợp này là gánh nặng, là trách nhiệm, là "giọt nước tràn ly" dẫn đến rạn nứt và tan vỡ gia đình. Nhiều trường hợp yêu chồng, muốn giữ trọn vẹn gia đình, cố vượt qua cảm giác đau rát để chiều chồng. Nhưng sau thời gian dài triền miên, họ trở nên lãnh cảm và chấp nhận để chồng giải quyết nhu cầu sinh lý ở ngoài gia đình. Dù người chồng có cảm thông, chia sẻ cũng chỉ giảm nhẹ được phần nào sự mệt mỏi của người vợ. Vòng luẩn quẩn xuất hiện: khô hạn - đau rát - lãnh cảm - khô hạn.

“Khô hạn” do nhiều nguyên nhân: tuổi tác, gánh nặng chăm sóc con nhỏ, gia đình nội ngoại, công việc cơ quan gây căng thẳng, mệt mỏi, quá sức, có khi còn do người chồng quá hời hợt, hoặc sinh hoạt quá khỏe, đòi hỏi sinh hoạt quá nhiều... Trong đó, nguyên nhân hay gặp nhất là do suy giảm nồng độ nội tiết tố sinh dục nữ (Estrogen). Estrogen giảm hay gặp ở phụ nữ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh; bị cắt bỏ tử cung hoặc 2 buồng trứng; phụ nữ đang cho con bú; đang điều trị hoá liệu pháp; đang dùng thuốc uống, thuốc tiêm hay thuốc cấy tránh thai...

Khi các nguyên nhân được các nhà nghiên cứu chỉ rõ, cánh cửa giải pháp cũng hé mở thổi một luồng sinh khí mới cho chị em phụ nữ. Giải pháp của y học hiện đại là dùng vitamin E, estrogen thay thế hàng ngày hay các chất trơ dùng để bôi trơn âm đạo trước khi sinh hoạt. Vitamin E tỏ ra kém hiệu quả, dùng các chất trơ để bôi trơn gây phiền hà, bất tiện, không "sẵn sàng" hoặc nếu dùng hàng ngày lại ảnh hưởng ít nhiều đến dị ứng, dị cảm vùng niêm mạc. Liệu pháp dùng estrogen tổng hợp có nhiều nguy cơ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm như làm tăng nguy cơ mắc bệnh quá sản nội mạc tử cung, ung thư nội mạc tử cung, các bệnh vú (đau, cương, ung thư), tăng huyết áp, huyết khối.

Các cây cỏ dược liệu hay dùng để tăng nội tiết tố cho phụ nữ được tập trung nghiên cứu và đưa vào ứng dụng gần đây là: mầm đậu nành, đương quy (Angelica sinensis), Turnera diffusa, Black Cohosh, cây Lepidium Meyenii... Trong đó, nổi bật phải kể đến cây Pueraria Mirifica đang được thế giới quan tâm vì đặc tính giúp tăng hormon sinh dục nữ tự nhiên và nhanh chóng.

Trong chuyện thần thoại của Myanmar, loại củ Pueraria được coi là thần dược giúp bạn hồi xuân trở lại, với làn da căng mịn như đứa trẻ, mang tới nguồn năng lượng tràn đầy và đẩy lùi mọi bệnh tật. Cho đến đầu thế kỷ 20, khoa học mới làm sáng tỏ được tác dụng của loại cây này. Hợp chất làm Pueraria mirifica khác biệt so với thực vật chứa phyto-estrogen trong họ Đậu là Miroestrol và Deoxymiroestrol. Những chất chứa estrogen hoạt tính cao trong các phyto-estrogen đã biết bởi cấu trúc tương tự với estradiol. Miroestrol là hợp chất được tách từ thực vật bởi một nhóm nhà hóa học người Đức năm 1940.

Tuy tác dụng kém hơn estrogen nội sinh, nhưng các phytoestrogen cho tác dụng mạnh hơn so với các chất tìm thấy trong cây khác, đặc biệt là miroestrol. Kết quả thử nghiệm đã chứng minh miroestrol có tác dụng kiểu estrogen cao gấp khoảng 3.000 lần so với các isoflavone tìm thấy trong đậu tương.

Kết quả nghiên cứu tại Tokyo, Nhật Bản của 2 giáo sư Kuramoshi và Yuthana Smitasiri cho thấy 72% phụ nữ uống Pueraria mirifica cho tác dụng tăng kích thước vòng một đáng kể, đối tượng tăng ít là do đã cao tuổi. Phụ nữ trẻ cho đáp ứng tốt hơn so với phụ nữ cao tuổi, mãn kinh. Một nghiên cứu tiến hành Mỹ cũng đã tung ra một chiến dịch đánh giá tác dụng của Pueraria mirifica trên vòng một, kết quả là có đến 96% người sử dụng trả lời là hài lòng với Pueraria mirifica.

Công trình nghiên cứu tác dụng của Pueraria mirifica trên phụ nữ mãn kinh cho thấy: các triệu chứng mãn kinh như bừng nóng, ra mồ hôi đêm, suy ngược, giảm khả năng tình dục, mất ngủ, khô hạn và các triệu chứng khác đã được cải thiện rõ rệt sau một tuần, và sau 6 tháng sử dụng người thử nghiệm có cảm giác quay trở về với tuổi thanh xuân. Sử dụng Pueraria mirifica giúp phòng ngừa loãng xương do giảm estrogen nội sinh.

Tam thất (Panax Pseudo-ginseng) cũng được sử dụng hàng nghìn đời nay, được ví là kim bất hoán (vàng không đổi) cho phụ nữ từ tuổi dậy thì đến tận mãn kinh nhờ tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, điều kinh, phòng chống chống khối u…Tác dụng phụ của tam thất là làm tăng kích thước vú nên dân gian không dùng cho đàn ông và không dùng cho phụ nữ đang mang thai vì nguy cơ gây sảy thai.

Chị em có thể mua tam thất nguyên củ (loại hảo hạng là một lạng 4 củ) và củ sâm nữ Thái Lan (Pueraria Myrfica) về tự chế biến, xay bột, hấp tiệt trùng và dùng theo chỉ dẫn của thày thuốc hoặc dùng các sản phẩm thực phẩm chức năng có chứa các vị thuốc đông y này của các nhà sản xuất uy tín để sử dụng. Big 1 có chứa tỷ lệ cân đối hợp lý hiệp đồng tác dụng cả 2 vị dược liệu quý dùng cho nữ giới để giúp cải thiện chức năng sinh lý nữ.

Mai Thương

