Giải pháp ngăn rụng tóc cho nam và nữ

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia da liễu trong và ngoài nước như: Bác sĩ Guillaume Orieux (Đại học Paris VII– Pháp), Tiến sĩ-Bác sĩ Trần Ngọc Ánh (Giảng viên Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch).

Bác sĩ Guillaume Orieux và Tiến sĩ – Bác sĩ Trần Ngọc Ánh tư vấn giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt cho nam và nữ.

Các chuyên gia đã trình bày một cách khoa học về cơ chế gây rụng tóc khác nhau giữa nam và nữ. Nam giới rụng tóc do sự gia tăng chuyển hóa hormone testosterone thành DHT (Dihydrotestosterone). DHT dư thừa làm bít nghẽn nang tóc, khiến nang tóc giảm hấp thu dưỡng chất và co lại, sợi tóc mỏng, yếu dần và rụng. Còn nữ giới rụng tóc chủ yếu do kênh potassium (kênh truyền dưỡng chất nuôi tóc) bị suy yếu. Điều này khiến nang tóc thiếu dưỡng chất và bị co lại, làm sợi tóc yếu dần và rụng. Cũng từ đó, các chuyên gia đã đưa ra giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt, phù hợp với cơ chế gây rụng tóc ở mỗi giới.

Các diễn viên Lý Hùng, Mai Thu Huyền, Hoa hậu biển Ninh Hoàng Ngân… đến tham dự và tìm hiểu về giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt, giúp mái tóc óng dày, chắc khỏe.

Tại hội thảo, Galien cũng giới thiệu bộ sản phẩm viên uống Vit Hair Plus Men và Vit Hair Plus Women - giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt cho nam và nữ. Viên uống Vit Hair Plus Men chứa saw palmetto, nettles leaf giúp cân bằng lượng DHT, giúp nang tóc thông thoáng hơn để hấp thu dưỡng chất. Còn viên uống Vit Hair Plus Women chứa potassium chloride và L-carnitine tartrate giúp phục hồi, cân bằng lại hoạt động của kênh potassium để dưỡng chất được vận chuyển đến nang tóc dễ dàng. Cả hai sản phẩm đồng thời bổ sung các dưỡng chất như vitamin B6, biotin, kẽm… giúp tóc phát triển khỏe mạnh từ bên trong.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân Dung chia sẻ về triết lý cân bằng - triết lý nền tảng cho các sản phẩm của Galien, trong đó có bộ sản phẩm Vit Hair Plus.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân Dung - Trưởng văn phòng đại diện Galien tại Việt Nam giới thiệu về quá trình nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức theo nguyên lý cân bằng các hoạt động tự nhiên của cơ thể. Galien tìm hiểu nguyên nhân gây mất cân bằng, đồng thời sử dụng các công cụ, kiến thức của khoa học hiện đại để tái lập sự cân bằng đang bị phá vỡ, hướng đến việc giải quyết chính xác và tận gốc vấn đề nhằm mang lại hiệu quả cao và lâu dài. Với triết lý cân bằng, công ty đã ứng dụng các thành tựu nghiên cứu về cơ chế rụng tóc khác nhau để tìm ra giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt cho nam và nữ.

(Nguồn: Galien)