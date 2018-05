Giải pháp phòng ngừa vô sinh cho phụ nữ

Một số vấn đề lớn về lối sống và thay đổi môi trường như chế độ ăn không tốt cho sức khỏe; tỷ lệ béo phì ngày càng tăng; hút thuốc lá; ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông, khí thải công nghiệp; ô nhiễm nguồn nước sử dụng; thực phẩm chứa độc chất hay bị stress trong đời sống hiện đại… đều là những nhân tố không nhỏ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của các cặp vợ chồng dẫn đến các hệ lụy như sẩy thai, dọa sinh non hay thậm chí là vô sinh.

Theo nghiên cứu dịch tễ mới nhất do Bộ Y tế thực hiện, có đến 7,7% các cặp vợ chồng ở Việt Nam bị hiếm muộn. Như vậy, ước tính hiện nay trên cả nước có trên một triệu cặp vợ chồng bị hiếm muộn cần khám và điều trị. Sinh non và sẩy thai cũng là một trong các nguyên nhân hàng đầu của tử vong chu sinh ở trẻ em trên thế giới và tại Việt Nam. Với sự phát triển của y học hiện đại, các cặp vợ chồng đã bớt nản lòng hơn nhờ các phương pháp hỗ trợ điều trị vô sinh tiên tiến. Một trong những phương pháp được nhắc đến nhiều nhất đó chính là thụ tinh trong ống nghiệm. Để tăng khả năng thành công các bác sĩ sẽ sử dụng progesterone để hỗ trợ pha hoàng thể trong chu trình thụ tinh trong ống nghiệm.

Hoàng thể đóng vai trò rất quan trọng trong sự duy trì và phát triển của thai kỳ trong giai đoạn sớm. Hoàng thể chủ yếu tiết ra progesterone là loại hormone chính trong pha hoàng thể làm biến đổi trên nội mạc tử cung, tạo điều kiện thuận lợi cho phôi làm tổ. Progesterone có thể được sử dụng bằng đường uống, tiêm bắp và đặt âm đạo. Progesterone đặt âm đạo sẽ cho nồng độ cao hơn đường uống và được duy trì đến 48 giờ, không có tác dụng phụ gây buồn ngủ hay hoa mắt, chóng mặt do không qua chuyển hóa tại gan. Một ưu điểm rất lớn của đường đặt âm đạo là sự hấp thu tại chỗ rất nhanh của mô tử cung.

Progesterone tự nhiên dạng hạt mịn là thuốc được các bác sĩ sử dụng đầu tay trong trường hợp dự phòng sinh non và dọa sảy thai theo hướng dẫn của các tổ chức y học uy tín hàng đầu trên thế giới tại Mỹ, Canada và châu Âu. Điều này đã giúp rất nhiều các ông bố và bà mẹ trên thế giới được tận hưởng niềm hạnh phúc đón chào thành viên mới ra đời một cách vuông tròn.

Theo thống kê chuyên ngành, hàng năm có trên 90.000 phụ nữ Việt Nam được điều trị bằng Progesterone dạng hạt mịn có nguồn gốc thiên nhiên - tên thương mại là Utrogestan do Công ty Besins Healthcare nghiên cứu và sản xuất trong các chỉ định điều trị vô sinh do suy hoàng thể, hỗ trợ các phác đồ thụ tinh nhân tạo và cho phụ nữ mang thai trong dự phòng sinh non, dọa sẩy thai. Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã sử dụng Utrogestan để ứng dụng trong nghiên cứu “Hiệu quả của Progesterone đặt âm đạo trong dự phòng sinh non” và đã chứng minh được hiệu quả của thuốc này.

Besins Healthcare là công ty dược phẩm đa quốc gia đến từ châu Âu, với bề dày lịch sử hơn 100 năm, nhà máy sản xuất chính tại Pháp. Công ty này đã mở rộng thương mại hóa toàn cầu hơn 90 quốc gia chuyên nghiên cứu phát triển các thuốc chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện chất lượng sống cho ngành nam khoa và sản phụ khoa và cũng đang phát triển mạnh trong các lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, mãn dục nam, sang chấn não, thực phẩm bổ sung… Sản phẩm Utrogestan, Progestogel… của Besins Healthcare đã có mặt tại Việt Nam từ hơn 15 năm nay thông qua đối tác phân phối.

Trong sự kiện khai trương văn phòng đại diện tại Việt Nam đã có mặt ông Antoine Besins - Chủ tịch tập đoàn và ông Leslie Grunfeld, Tổng Giám đốc tập đoàn Besins Healthcare. Công ty cam kết trong các hoạt động đào tạo, cung cấp thông tin chuyên ngành sản phụ khoa cho nhân viên y tế và phụ nữ. Besins Healthcare mong muốn cùng với các ban ngành, tổ chức chuyên môn và xã hội Việt Nam xây dựng và phát triển các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của các bà mẹ mang thai và hỗ trợ sinh con khỏe mạnh.

Cuộc sống người dân Việt Nam đang dần được nâng lên một tầng cao mới, việc hiểu biết tốt hơn nữa về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục khám thai ít nhất 3 lần trước sinh, phát hiện và điều trị sớm yếu tố nguy cơ - rủi ro gây ra sinh non và sẩy thai, giảm thiểu các nguyên nhân gây ra vô sinh… là cần thiết, giúp người phụ nữ thỏa niềm mong đợi làm mẹ của mình, sinh thành và nuôi dưỡng những đứa con khỏe mạnh cho thế hệ mai sau.

