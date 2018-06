Giảm trào ngược nhờ Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Giảm trào ngược - Khỏe dạ dày

Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị (xem thông tin về sản phẩm tại đây) có tác dụng với các trường hợp trào ngược dạ dày thực quản, đặc biệt là do thường xuyên stress - tình trạng phổ biến trong cuộc sống thường nhật do trạng thái bực bội, tâm lý bất an, lo lắng, sợ hãi… khi phải đối mặt với nhiều áp lực từ gia đình hay công việc.

Khi cơ thể căng thẳng, trong vòng vài giây, tuyến thượng thận tiết ra với cường độ cực mạnh hai hóc môn - adrenalin và noradrenalin làm tăng nhịp tim và hô hấp. Nếu tình trạng stress kéo dài hơn bình thường hoặc yếu tố stress quá mạnh, cơ thể sẽ huy động thêm cortisol để điều chỉnh các quá trình trao đổi chất của cơ thể, dập tắt các mầm mống của phản ứng tự miễn dịch và viêm nhiễm.

Nhưng chính cortisol này lại là con dao hai lưỡi ngăn cản cơ thể tiết ra các yếu tố bảo vệ dạ dày. Cortisol làm tăng axit HCl và pepsine - nguyên nhân chính gây ra bệnh trào ngược dạ dày thực quản và ngay cả bệnh viêm loét dạ dày tá tràng.

Căng thẳng thần kinh kéo dài cũng là nguyên nhân chính làm rối loạn nhu động thực quản khiến cho cơ thắt thực quản dưới trở nên nhạy cảm, việc giãn mở cơ xảy ra thường xuyên và kéo dài làm dịch vị trào ngược lên thực quản

Độ yếu khỏe của cơ tâm vị ảnh hưởng trực tiếp tới bệnh trào ngược.

Tiêu chí của sản phẩm là liều dùng một ngày bằng một thang thuốc nên trong những ngày đầu sử dụng Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị, người bệnh sẽ cảm nhận được những dấu hiệu tích cực của sản phẩm với biểu hiện sôi bụng và cảm giác đau. Sôi bụng là dấu hiệu của việc tiêu thực, tăng cường chuyển hóa thức ăn, giúp giảm áp lực cho dạ dày. Cảm giác đau là do sản phẩm đang giúp cơ thể thải độc tố, làm sạch và làm se vết loét, giúp mau lành. Tình trạng sôi bụng và đau có thể khác nhau ở mỗi người, tùy theo sức khỏe và mức độ của bệnh. Sau đó, niêm mạc dạ dày được tái tạo nhờ việc trung hòa các yếu tố tấn công (axit, dịch mật), tăng cường các yếu tố bảo vệ (chất nhầy bảo vệ) và hệ miễn dịch. Người dùng ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc, giảm stress và các triệu chứng trào ngược khó chịu.

Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị có hiệu quả tức thì với trường hợp rối loạn tiêu hóa. Khi có dấu hiệu bị đau, sôi bụng do ăn phải đồ ăn không đảm bảo, việc nhai trực tiếp 4-6 viên Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị sẽ khiến bụng êm trở lại sau 30-45 phút.

​Sản phẩm nguồn gốc thuốc Nam, an toàn và có thể sử dụng lâu dài

Tất cả 6 vị thuốc trên hình đều có thể làm rau ăn hàng ngày của người dân vùng sơn cước bởi không có độc tố, thậm chí, còn được coi như những món ăn có tác dụng chữa bệnh. Sản phẩm an toàn nên có thể sử dụng cho cả trẻ em trên 2 tuổi. Xem thêm thông tin về việc điều trị trào ngược dạ dày bằng phương pháp cổ truyền tại đây.

Người bệnh trào ngược và cả những người thường xuyên bị áp lực, căng thẳng có thể sử dụng lâu dài sản phẩm Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị. Duy trì liều dùng 2 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ có thể giúp bảo vệ và tăng cường sức chịu đựng của hệ thần kinh và dạ dày trước các căng thẳng. Người dùng sẽ thấy ăn ngon miệng, tiêu hóa tốt và giấc ngủ sâu.

