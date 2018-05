Glucosamine và chondroitine giúp giảm đau viêm khớp

Bình thường, các đầu xương được bao phủ bằng một lớp sụn. Chức năng của lớp sụn khớp này là làm cho các khớp xương chuyển động êm ái, dưới tác dụng bôi trơn của chất hoạt dịch. Lớp sụn còn giúp hấp thu những chấn động từ bên ngoài vào trong ổ khớp. Bệnh viêm khớp xương dần phá hủy lớp sụn, khiến các đầu xương trực tiếp cọ xát vào nhau. Sự cọ xát này gây đau, sưng và hạn chế cử động êm ái của khớp. Theo thời gian, các khớp sẽ biến dạng, đầu xương lại mọc ra những mấu gai xương. Đôi khi, những mảnh xương vỡ còn trôi lơ lửng trong ổ khớp, gây thêm đau đớn.

Các triệu chứng dễ thấy của bệnh là cứng khớp khi thức dậy hoặc ngồi lâu, sưng đau một hay nhiều khớp hoặc có cảm giác vướng khi cử động do các đầu xương trực tiếp cọ xát lên nhau. Khớp thường hay bị ảnh hưởng là đầu gối, cột sống, mắt cá chân, khớp hông và bàn tay. Bệnh lý viêm xương khớp được xếp vào nhóm bệnh thoái hóa khớp do tuổi tác. Một số yếu tố làm thúc đẩy quá trình thoái hóa này là thừa cân, béo phì, tổn thương khớp do một động tác lặp đi lặp lại. Ngoài đau đớn, bệnh còn dễ gây tàn phế, hạn chế khả năng đi lại do các khớp bị hủy hoại.

Người bệnh thường được kê các thuốc giảm đau, kháng viêm để làm giảm triệu chứng của bệnh. Nếu sử dụng lâu dài, những thuốc trị triệu chứng này có thể gây tác dụng phụ như loét dạ dày, xuất huyết tiêu hoá, hội chứng Cushing, tiểu đường… Biện pháp giảm cân, tập vật lý trị liệu, châm cứu… tuy quan trọng, nhưng cũng không góp phần ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp.

Việc sử dụng glucosamine và chondroitine làm giảm đau và tăng khả năng vận động cho người bệnh. Thuốc có khả năng làm chậm tiến triển của sự thoái hóa và tổn thương khớp do trực tiếp đánh vào cơ chế bệnh sinh. Glucosamine và chrondroitine là những chất tự nhiên trong cơ thể. Chúng không gây tác dụng phụ nghiêm trọng, có tính an toàn cao. Hợp chất hai thuốc này được bày bán trong các siêu thị ở Mỹ, không cần có toa thuốc.

Bạn nên lưu ý không phải bệnh khớp nào cũng như nhau dù các triệu chứng khá giống nhau. Người bệnh cần phải hỏi ý kiến thầy thuốc để có chẩn đoán chính xác trước khi sử dụng lâu dài thuốc.

BS.Trương Trọng Tín

Bệnh viện Đại học Y Dược