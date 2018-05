Hạt methi hỗ trợ giảm cholesterol

Hạt Methi là một trong những dược thảo được WHO và nhiều quốc gia công nhận có hoạt tính giúp hạ đường trong máu. Trong thành phần của hạt Methi có chứa một acid amin được gọi là 4-hydroxyisoleucine. Acid amin này có tác dụng kích thích quá trình tự tiết insulin của tuyến tụy. Insulin như chúng ta biết, đó là một hormone do các "tế bào đảo tụy" của tuyến tụy tiết ra với tác dụng chuyển hóa carbon hydrate.

Bệnh tiểu đường loại một là do thiếu insulin (tụy sản xuất không đủ insulin (thiếu insulin tương đối hay tuyệt đối so với nhu cầu của cơ thể) hoặc do tế bào không sử dụng được insulin, làm tăng đường huyết và tiểu đường). Vì có tác dụng kích thích quá trình tự tiết insulin của tuyến tụy nên hạt Methi có tác dụng chữa bệnh tiểu đường tốt.

Ngoài ra, loại hạt này còn giúp hạ thấp mức đường trong máu thông qua một số cơ chế. Theo đó, đầu tiên nó có thể làm chậm quá trình hấp thụ của carbon. Thứ hai nó có thể ảnh hưởng làm ức chế quá trình vận chuyển glucose. Tác động cuối cùng và quan trọng là nó giúp trì hoãn quá trình trống rỗng dạ dày.

Nhiều nghiên cứu cho thấy ngoài tác dụng hạ đường trong máu, hạt Methi còn hỗ trợ làm giảm được một số triệu chứng của người tiểu đường như khát nước, đi tiểu nhiều lần, yếu mệt và sụt cân.

Bên cạnh đó hạt Methi còn được ví như “người bảo vệ” trung thành của những người bị cholesterol nhờ trong hạt còn chứa nhiều vitamin và khoáng tố vi lượng. Điều này có thể góp phần tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ chống oxy hóa tế bào.

Ngoài ra, galactomannan trong hạt còn là chất xơ hòa tan tự nhiên giúp hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp, cải thiện hệ tuần hoàn. Hiện nay, hạt Methi được sử dụng nhiều như một loại thực phẩm hoặc gia vị mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Bên cạnh tác dụng trị bệnh tiểu đường, giảm cholesterol, hạt Methi có tác dụng hữu hiệu với các bà mẹ đang cho con bú. Nó có chứa các tiền chất hormone thúc đẩy quá trình cung cấp sữa vì tuyến vú là một tuyến mồ hôi đã bị sửa đổi. Hạt Methi tác động bằng cách kích thích quá trình tiết mồ hôi.

Với hầu hết các bà mẹ đang cho con bú, việc sử dụng hạt Methi giúp tăng sản lượng sữa trong ít nhất 24 giờ sau khi dùng. Một lợi ích khác là một khi đã đạt được mức cung cấp sữa đủ, các bà mẹ có thể ngưng dùng và cơ thể khi đó sẽ duy trì mức độ cung cấp sữa chính xác vừa đủ.

Ngoài ra, loại hạt này còn tăng khả năng kháng sinh, là hoạt tính diệt ký sinh trùng sốt rét, tăng kích cỡ ngực cho phụ nữ, ngăn ngừa và điều trị sỏi thận, ngăn ngừa ung thư vú.

Với nhiều tác dụng như vậy nhưng những sản phẩm được làm từ hạt Methi lại có giá bán phải chăng, hợp túi tiền của nhiều người.

(Nguồn: Công ty Hoàn Ngân)

HN 003394