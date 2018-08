Hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ

Các triệu chứng của bệnh mất ngủ là căn bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, nhưng trong thời đại công nghiệp hiện nay, căn bệnh này không trừ một ai, đặc biệt là những người làm việc trong môi trường căng thẳng, áp lực cao.

Những rắc rối xung quanh giấc ngủ luôn là một trong những vấn đề khiến cho con người phải đau đầu để tìm cách giải quyết. Theo các tổ chức sức khỏe của nhiều quốc gia trên thế giới, chứng mất ngủ là nguyên nhân làm tiêu tốn của xã hội hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những thiệt hại kinh tế về kinh phí điều trị mà chưa kể đến những thiệt hại về sức khỏe con người. Mất ngủ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh béo phì, tiểu đường và gây ra tình trạng hoảng loạn, lo lắng, mất bình tĩnh, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống.

Bệnh mất ngủ do căng thẳng thần kinh, stress thực chất không quá khó chữa, nhưng không phải ai cũng có thể khắc phục hiệu quả để có giấc ngủ ngon. Vì nếu các triệu chứng mất ngủ để càng lâu thì càng khó chữa và đôi khi người bệnh không nắm bắt được gốc rễ của căn bệnh này.

Nhà khoa học Julius Axelrod, người Mỹ (đoạt giải thưởng Nobel) đã làm nhiều thực nghiệm xác minh vai trò tuyến tùng và melatonin trong điều hành nhịp thức hoặc ngủ. Khi cơ thể bình thường sẽ sản sinh một lượng melatonin đủ để điều hòa giấc ngủ đều đặn, nhưng khi rơi vào tình trạng căng thẳng, stress việc điều tiết hoóc môn này kém đi, hoặc tiết ra không đều, khiến bạn không thể có được giấc ngủ ngon. Để khắc phục vấn đề trên, người bệnh mất ngủ có thể bổ sung lượng melatonin trực tiếp, nhưng nếu việc này diễn ra thường xuyên và liên tục khiến cho tuyến tùng phụ thuộc vào thói quen này và hoạt động ngày càng kém hiệu quả hơn.

Trên cơ sở khoa học, melatonin là một hoóc môn được sản xuất bởi tuyến tùng và có nguồn gốc từ amino acid tryptophan. Tryptophan là acid amin thiết yếu lấy từ thức ăn, chuyển hoá cho serotonin (chất trung gian ở não điều khiển tính khí) thành melatonin. Để cân bằng cơ thể và tuyến tùng tự sản sinh ra hoóc môn melatonin một cách tự nhiên, bạn có thể bổ sung 5-Trytomin (là sự kết hợp của 5-Hydroxytryptophan (5-HTP) và L-Theanin, Melatonin). Đây là một trong các thành phần có trong sản phẩm Goldream để làm tăng khả năng sản sinh ra Serotonin, tiền chất tạo ra hoóc môn melatonin tự nhiên, giúp cơ thể dần dần lấy lại cân bằng để trì giấc ngủ ngon.

Ngoài ra với thành phần cao nữ Lang (Valerian) có nguồn gốc từ châu Âu, bộ phận được sử dụng là rễ, có tác dụng an thần, gây ngủ, giảm lo âu, giảm co thắt cơ trơn. Các nghiên cứu lâm sàng cũng đã chỉ ra rằng Valerian là một dược liệu có tác dụng an thần an toàn, không gây ra tác dụng phụ như: gây nghiện, lệ thuộc, suy giảm tập trung, giảm trí nhớ và suy giảm hoạt động thể chất. Người dùng Valerian cho thấy chất lượng giấc ngủ cải thiện đáng kể mà không có sự mệt mỏi hay đau đầu vào buổi sáng ngày hôm sau.

Với việc cải thiện hệ thần kinh khi căng thẳng và giúp sản sinh hoóc môn Melatonin một cách tự nhiên sẽ giúp người bệnh nhanh chóng ổn định tâm lý, sớm tìm lại giấc ngủ ngon tự nhiên. Tuy nhiên để có được giấc ngủ sâu, chất lượng, người bệnh cần duy trì bổ sung Goldream trong thời gian ít nhất 2-3 tháng, kết hợp với việc điều hòa cơ thể, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Trong quá trình sử dụng Goldream, bạn có thể yên tâm vì sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, nên không gây tác dụng phụ hay bị phụ thuộc. Khi người bệnh đã hồi phục hoàn toàn có thể dừng uống sản phẩm, mà vẫn có được giấc ngủ ngon như ý.

Thực phẩm chức năng Goldream có chứa các thành phần cao nữ lang (Valerian), cao bình vôi, cao trinh nữ, cao lá sen, 5-Tryptomin, magiê, vitamin B6 giúp bạn có một giấc ngủ tự nhiên và cải thiện chất lượng giấc ngủ do căng thẳng, suy nhược thần kinh.

Sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, mất ngủ ở người cao tuổi và phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh. Bạn cần uống liên tục một đợt 3-6 tháng để đạt được kết quả tốt nhất.

