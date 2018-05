Hỗ trợ điều trị bệnh tĩnh mạch với Davincin Laboratories

Lối sống ít vận động, thói quen ăn uống không cân đối làm gia tăng bệnh lý về tĩnh mạch (mạch máu thương tổn nổi ngoằn nghèo trên tay, chân hay cảm giác đau rát, chảy máu khi đi đại tiện do bệnh trĩ). Nếu không được điều trị, những bệnh lý tĩnh mạch có thể gây nguy hiểm cho bạn.

Tĩnh mạch mang máu thiếu oxy từ cơ quan và mô đến tim. Khi đến phổi nó được tái nạp oxy. Dòng máu trở về tim có xu hướng bị động do co của các cơ ở tay và chân. Bệnh của tĩnh mạch có 2 loại: dòng máu bị chẹn lại do huyết khối và suy của hệ tĩnh mạch.

Trĩ nội và ngoại.

Suy tĩnh mạch cũng được chia làm 2 loại: giãn tĩnh mạch và suy tĩnh mạch mạn tính. Trong đó, giãn tĩnh mạch là tình trạng tĩnh mạch bị giãn ra, chạy ngoằn ngoèo ngay ở dưới da. Bệnh thường thấy ở phụ nữ. Hơn một nửa bệnh nhân có tiền sử gia đình bị giãn tĩnh mạch. Ngược lại, suy tĩnh mạch mạn tính có thể là do một huyết khối tĩnh mạch sâu. Khoảng một phần ba bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch sâu sẽ bị suy tĩnh mạch mạn tính sau 5 năm. Triệu chứng như chân sưng nề, đau nhức nhất là đứng lâu, đồng thời sắc da sẽ bị biến đổi thành màu thâm.

Giãn tĩnh mạch .

Trĩ là bệnh do sự dãn quá mức các tĩnh mạch đưa đến tĩnh mạch trĩ bị sưng, phù ở vùng hậu môn - trực tràng. Sự dãn quá mức xuất hiện do thành tĩnh mạch bị suy yếu không còn bền chắc. Y học chia bệnh trĩ thành 2 loại trĩ nội và ngoại. Nếu không điều trị sớm, căn bệnh này sẽ gây nên tình trạng chảy máu gây mất máu, sa, nghẽn, nhiễm trùng, nứt hậu môn có thể gây nguy hiểm.

Sản phẩm Healthy Veins được ưa chuộng tại vùng Bắc Mỹ. Các bác sĩ tại Mỹ thường kê toa cho bệnh nhân mắc các bệnh lý tĩnh mạch, đặc biệt là bệnh trĩ cấp và mạn tính.

Sản phẩm này không phải thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm chứa Diosmin có tác dụng bảo vệ các mao mạch, tăng cường lực tĩnh mạch, bảo vệ tuần hoàn tĩnh mạch, làm co thành mạch, chống ứ đọng và phù nề. Nó cũng có hesperidin - một flavonoid chiết xuất từ vỏ cam quýt. Nó có tác dụng hỗ trợ tĩnh mạch và che chở mạch, được dùng để điều trị các chứng suy tĩnh mạch – bạch huyết, bệnh giòn mao mạch da (bầm máu, đốm xuất huyết) và sự giãn búi tĩnh mạch hậu môn gây ra bệnh trĩ.

Ngoài ra, Healthy Veins còn có vitamin C giúp cơ thể gia tăng sức đề kháng, độ bền của thành mạch và mau lành vết thương, tốt cho việc co mạch và tăng sức bền trong bệnh nhân bị giãn tĩnh mạch hay butcher’s broom (tóc tiên hay mạch môn). Mạch môn có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, được dùng chữa các bệnh tim mạch, cao huyết áp, vữa xơ động mạch, suy mạch, giãn tĩnh mạch và nhiều thành phần quý khác.

Nhờ các thành phần trên, Healthy Veins giúp bảo vệ thành mạch, tăng sức chịu đựng của mạch máu; cải thiện tình trạng giãn, suy tĩnh mạch, bạch huyết và đặc biệt hiệu quả cải thiện nhanh ctình trạng khó chịu của bệnh nhân mắc bệnh trĩ nội và ngoại. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp điều trị “hiện tượng nổi gân” bàn tay và chân; giảm tình trạng giòn mao mạch gây bầm máu, đốm xuất huyết chi, các triệu chứng nặng, phù nề, tê bì và cải thiện khả năng vận động

Những lời khuyên cho bệnh nhân mắc bệnh trĩ: - Mỗi ngày ngâm hậu môn trong nước nóng vừa phải khoảng 15 phút, hai lần trong ngày để búi trĩ co, nhỏ lại.

- Nên ăn nhiều trái cây, rau giúp cho phân mềm ra.

- Nên uống 2 ly sữa tươi mỗi ngày giúp việc đi cầu được dễ dàng hơn.

- Uống nước đầy đủ 5 – 6 ly một ngày

- Tăng cường vận động cơ thể

- Nên có thói quen đi cầu mỗi ngày vào giờ nhất định, khi nào muốn đi thì nên đi ngay, vì để lâu, ruột hút hết nước phân trở nên khô cứng khó đi.

Ở Việt Nam, sản phẩm Healthy Veins do Công ty Quốc tế Cát Vân Sa phân phối. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc lớn khác trên toàn quốc

